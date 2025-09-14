得点圏で大谷を迎えるのは「ノーサンキュー」

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間14日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、5試合ぶりとなる49号を放った。1-4と3点を追う3回無死、ウェブの投じた2球目の変化球を捉えると、飛距離454フィート（約138.4メートル）の打球はセンター後方の防球ネットまで届いた。

ジャイアンツ放送局「NBCスポーツ・ベイエリア」では放送席も衝撃を受けた様子だった。実況を務めるデュアン・カイパー氏は「中堅へ！ 忘れてくれ！ そして……入った。あれは、どんだけ飛んだんだ？」と驚いた。

解説を務める通算124勝投手のマイク・クルーコウ氏は「ふうっ」っと息をつくしかなかった。その後は7秒沈黙があり「えっと、454フィート（約138.4メートル）で、時速115マイル（約185.1キロ）で飛んでいった。49号だ」とクルーコウ氏は“現実”に戻ってきた。

カイパー氏が「さっき2回を併殺打に仕留めたことは、どれだけ重要だったか分かったでしょう」と言い、大谷の本塁打がソロに終わったことに安堵。クルーコウ氏は「アーメン。走者ありで彼と対戦？ ノーサンキュー」と警戒心を高めていた。（Full-Count編集部）