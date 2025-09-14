HYBE×Geffen Records新オーディション番組、指原莉乃・SAKURA（LE SSERAFIM）らスタジオキャスト解禁【WORLD SCOUT THE FINAL PIECE】
【モデルプレス＝2025/09/14】2026年春「ABEMA（アベマ）」にて独占無料放送されるHYBE×Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』。このたび、本プロジェクトのスタジオキャストに指原莉乃、世界で活躍するグローバルガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、ILLIT（アイリット）のIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演することが決定した。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE Americaが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年の全米デビューを見据えHYBEのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施する。
『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、サマラ（SAMARA）、レクシー（LEXIE）の3人と共に、HYBE×Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
このたび、本プロジェクトのスタジオキャストに指原をはじめ、HYBE MUSIC GROUP所属の世界で活躍するガールグループLE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとKAZUHA、同じくHYBE所属のグローバルガールズグループILLITのメンバー・IROHAとMOKAの5人が決定。豪華キャストがどのようにオーディションを見守り、挑戦者たちの熱き姿を引き出していくのか。（modelpress編集部）
【募集期間】
2025年8月6日（水）〜2025年9月22日（月）
【募集対象】
・ヴォーカルまたはダンスの経験者の女性（She／Her）またはノンバイナリー（They／Them）の人
【応募資格】
・15歳〜24歳
・オーディション過程より、メディアに出演し自己の肖像や映像物が利用されることに支障がない人
・2025年10月〜2025年12月に行われる全てのトレーニング合宿・収録に参加可能な人
※アメリカ合宿は2025年11月中旬〜2025年12月末を予定
※審査日程・トレーニング合宿・収録日程については、審査通過者に改めて案内
※現在、芸能事務所やレーベルと契約中の方は、所属事務所・レーベルの許可を得た上で応募
※事前にパスポートの準備必須
・オーディション終了後、トレーニングのためにロサンゼルスへ移住できる意思と能力がある人が必須条件
◆「WORLD SCOUT THE FINAL PIECE」スタジオキャスト解禁
◆「WORLD SCOUT THE FINAL PIECE」募集概要
