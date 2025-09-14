ヘラヘラ三銃士ありしゃん「せんとくんみたい」子どもの顔出し写真に反響「目がぱっちりで可愛すぎ」「たしかに似てる」
【モデルプレス＝2025/09/14】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが13日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもの顔出しショットに反響が寄せられている。
【写真】ありしゃん「せんとくんみたい」と話題の子ども
同日YouTubeチャンネルにて、ばんばんざいのぎしとモデルの桜井美悠（みゆみゆ）の息子とのコラボ動画を公開したありしゃん。Instagramストーリーズではオフショットを複数枚公開し、「緊張でせんとくんみたいになっちゃうぴーくん」とつづり、奈良県の公式マスコットキャラクター・せんとくんそっくりな表情をしたありしゃんの息子を抱っこする桜井の写真を披露した。
この投稿にファンからは「目がぱっちりで可愛すぎ」「たしかに似てる」「素敵な写真」と反響が寄せられている。ありしゃんは、2024年12月22日、年下の一般男性との結婚、妊活を経て二卵性の双子を妊娠したことを発表。2025年6月4日には帝王切開で双子を出産したことを明かした。（modelpress編集部）
◆ありしゃん、子どもの顔出し写真に反響
