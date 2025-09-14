◇高校野球秋季兵庫大会1回戦 報徳学園11―1津名（2025年9月14日 ベイコム野球場）

高校野球の兵庫大会は14日に1回戦が行われ、報徳学園は津名を11―1の6回コールドで制して2回戦に進んだ。

打線が計11安打11得点と活発。中でも「5番・三塁」の藤本碧空（そら＝2年）が2ランを含む2安打4打点と光った。

2―0の3回1死一塁で高校通算6本目の左越え2ラン、6回1死満塁では左越えの2点二塁打と中軸の役割を果たした。

「（本塁打は）打った瞬間にいったかなと思いました。初球から振っていこうと思っていった結果、甘い球を仕留められました」

大角健二監督が沖縄で開催されているU18W杯の高校日本代表コーチを務めており、宮崎翔（つばさ）コーチが代行監督を務めた一戦。藤本は「監督がいない分、雰囲気に緩みが出てしまうところもあったけど、“（大角監督が）帰ってきた時に成長したなと思ってもらえるようなチームづくりをしよう”と話し合ってやってきた。その結果として今日のような結果になったと思います」とうなずいた。

宮崎代行監督は「大角とは練習内容から選手の表情まで全部連絡を取り合っている。大角とも相談し、コーチ陣が介入しすぎずに選手がやりたいようなチームをづくりをしているので、それが今はいい方向に進んでいってくれているのかなと思います」と振り返った。