石川佳純、ハーフマラソン挑戦を宣言 世界陸上を見て感動「トレーニングを重ねて来年あたりにチャンレジ」
元卓球日本代表の石川佳純（32）が14日、フェンシング日本代表の江村美咲（26）、陸上・十種競技の元日本王者でタレントの武井壮（51）とともに、都内で行われた『ASICS MOVE STREET』オープニングイベントに参加した。石川がハーフマラソンに挑戦することを宣言した。
【写真】スタブロに挑戦！かわいすぎるダッシュ姿を見せた石川佳純
石川は、きょう行われた世界陸上・女子マラソンも応援していたといい「小林香菜さんの活躍を見てすごく感動しました」と興奮気味に語る。
2023年に現役を引退した石川だが、現在も日頃からランニングをしているといい、「ハーフマラソンをやってみたいと思いました」とにっこり。武井も「おお！」と驚き、「ありがとうございます！陸上界めちゃくちゃ盛り上がると思います！」と期待した。
最後に、これからやってみたいことを書いて発表するコーナーでは「ハーフマラソンにチャレンジします！」と改めて宣言。「今からトレーニングを重ねて、来年あたりにチャレンジしたいなと思います！世界陸上をテレビで見て、『すごい！』と感動したので、自分が走りたい気持ちも大きくなりました！」と、選手たちに感謝していた。
アシックスジャパンが開催する『ASICS MOVE STREET』は、東京2025 世界陸上競技選手権大会期間中にアスリートの魅力と身体を動かす楽しさを感じられるイベント。14日から16日までの3日間、東京・丸の内仲通りで開催している。
【写真】スタブロに挑戦！かわいすぎるダッシュ姿を見せた石川佳純
石川は、きょう行われた世界陸上・女子マラソンも応援していたといい「小林香菜さんの活躍を見てすごく感動しました」と興奮気味に語る。
最後に、これからやってみたいことを書いて発表するコーナーでは「ハーフマラソンにチャレンジします！」と改めて宣言。「今からトレーニングを重ねて、来年あたりにチャレンジしたいなと思います！世界陸上をテレビで見て、『すごい！』と感動したので、自分が走りたい気持ちも大きくなりました！」と、選手たちに感謝していた。
アシックスジャパンが開催する『ASICS MOVE STREET』は、東京2025 世界陸上競技選手権大会期間中にアスリートの魅力と身体を動かす楽しさを感じられるイベント。14日から16日までの3日間、東京・丸の内仲通りで開催している。