落語家の月亭方正（57）と「ココリコ」遠藤章造（54）が14日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）にゲスト出演。お笑いコンビ「ダウンタウン」による、11月1日開始の独自のインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」について言及した。

日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」で長年「ダウンタウン」と共演してきた方正と遠藤。年越し恒例の大人気企画「絶対に笑ってはいけない」シリーズは2020年後最後に放送されていない。

「ダウンタウンチャンネル（仮称）」での企画復活があるのではとの期待の声に方正は「ダウンタウンさんと30何年共演してきて、大みそかもやりましたし。こういうところでやられたらいいんじゃないかと思います」とコメント。

既に同チャンネル出演オファーが来ているのかと思いきや「それが何にも知らないんですよ！本当に申し訳ない。何のために来てるねんって思われるかもしれないけど。すいません本当に！」と笑いを誘った。

遠藤もチャンネルの全容は知らないといい「“11月1日に始動すると発表します”って言うことだけは少し前に聞いた。中身とかは全く知らない」と告白。方正に「僕ら（ダウンタウンに）ハマってないんですよ。ほんま」と話しかけ、方正は「やめとけ！」とツッコミ。スタジオは笑いに包まれた。