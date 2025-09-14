戦前・戦中に満蒙開拓団として日本から旧満州（現中国東北部）に渡り、終戦前後の引き揚げの混乱の中で取り残された「中国残留邦人」３世の夫を持つ中国出身の石井彩華さん（４５）が昨年６月、長野市篠ノ井で日本語と中国語での対応ができるデイサービスを開設した。

地域の高齢者とともに、中国から帰国した残留邦人１世、２世らが穏やかな時間を過ごしている。（田中文香）

石井さんの夫の祖父は現在の長野県塩尻市出身で、旧満州に入植し、中国残留孤児になった。夫と石井さんは幼なじみで、中国のハルビン市で育った。夫の一家が１９９１年に日本に帰国した後もつながりは途切れず、２人は２０００年に結婚。石井さんは同年、２０歳で来日した。

日本語が話せなかった石井さんは、幼い長女と長男を育てる中で言葉の壁に直面した。体調を崩した子どもを病院に連れて行っても詳しく病状を説明できなかったり、周囲とうまく交流できなかったりと、不安な思いをしたという。

徐々に日本語を習得し、１３年から長野市内のデイサービスで働くようになり、２０年に介護福祉士の資格を取得した。「地域の中には、私のように言葉の問題で困っているお年寄りがいる。日本語でも中国語でも対応できる地域密着型のデイサービスを開きたい」と独立を決めた。

施設の名前は、「福寿縁（ふくじゅえん）」。「福寿」には日本語でも中国語でも長寿と幸福を祈る意味があり、「みなさんとの縁がつながるように」という願いを込めた。

利用する３０人のうち、６人が残留邦人の１世、２世やその夫だ。半世紀ほど中国で暮らし、日本語での会話が難しい人もいるが、石井さんが通訳を務め、ゲームや体操などをみんなで和気あいあいと楽しんでいる。

利用者で、残留邦人１世の川原きく代さん（８３）は旧満州の撫順市で生まれ育ち、１９９０年、４０代後半で日本に帰国。養母、中国で結婚した夫、子どもらも来日した。「日本語がわからず苦労した。ここでは安心して過ごせる」と笑顔を見せる。

川原さんは幼少期、自分は中国人だと思っていたが、７歳の時、日本人であると知らされた。学校の同級生の間で「日本人だ」といううわさが広がり、養父母に尋ねたことがきっかけだった。戦争で生みの親やきょうだいを亡くし、一人きりとなった３歳の時に養父母が助けてくれたのだという。

養父母はうわさを立てる子どもの保護者を注意するなど、川原さんを守ってくれた。川原さんは「中国人の養父母は優しくしてくれて、幸せに過ごすことができた」と感謝する。

石井さんは、「残留邦人の中には、中国では日本人であることを隠し、帰国したら『中国人だ』と言われて居場所がなく、苦労しながら生きてきた人がたくさんいる。福寿縁が、地域でともに暮らす憩いの場になれば」と願っている。