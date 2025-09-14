ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。「声優仲間」との温かい一幕を明かしました。

【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 声優仲間がお見舞いに 「坂口候一さん 熊谷ニーナさん 比嘉久美子さん 田尻浩章さん が来てくれたのでした」 【ＡＬＳ闘病】





津久井さんは、『仲間たちと笑顔が溢れて元気になるのです」と題し、「先日、私の所属している ８１プロデュースの仲間たちが 会いに来てくれました』『坂口候一さん 熊谷ニーナさん 比嘉久美子さん 田尻浩章さん が来てくれたのでした』と、自身の所属事務所「８１プロデュース」の仲間とのにこやかな写真を投稿。





比嘉久美子さんは「ニャンちゅうワールド放送局」で「モフ〜」役を務め、田尻浩章さんも「ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！」で「モニターくん」役や「えーぞう」役を務めるなど、津久井さんとは「ニャンちゅう」仲間でもあります。





津久井さんは、『舞台や声のお仕事をご一緒した仲間との会話は温かく盛り上がりました〜 もう、時間が過ぎるのが早い早い（笑）喋ることがいっぱいある仲間たちです』と、楽しいひとときを振り返りました。









また、『ものすごく心配してくれていたのですが「顔色良いじゃないですか〜」と 少し安心してくれたようです 来てくれてありがとう〜』と、感謝を綴った津久井さん。『仲間たちの笑顔に囲まれて 自然と私も笑顔で溢れていきます たくさんのパワーをもらいました』と、仲間からさらなる活力をもらった様子でした。

【担当：芸能情報ステーション】