「バットを放り投げて攻撃を活性化させようとした」49号“衝撃弾”にスタンド騒然　大谷翔平の一発を機にドジャース2ケタ得点爆発

大谷の49号を機にドジャース打線が爆発した

ドジャースの大谷翔平が現地時間9月13日、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場し、1−4で迎えた3回の第2打席で中堅バックスクリーンへ49号ソロを放った。

これでメジャー史上6人目の2年連続50号本塁打に王手をかけた大谷。打った瞬間に本塁打とわかる確信の一発は、打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、角度25度、飛距離454フィート（約138.4メートル）で着弾し、敵地でありながらドジャースファンも多く駆けつけ、スタンドは騒然となった。

米スポーツ専門メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニがホームランを打ち、バットを放り投げて攻撃を活性化させようとした。これは彼にとって今季49本目のホームランだ」と綴った。

まさに大谷の驚愕の一発が打線に火をつけ、この回、テオスカー・ヘルナンデスにも適時打が生まれて3−4と1点差に迫った。