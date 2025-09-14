「バットを放り投げて攻撃を活性化させようとした」49号“衝撃弾”にスタンド騒然 大谷翔平の一発を機にドジャース2ケタ得点爆発
大谷の49号を機にドジャース打線が爆発した(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間9月13日、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場し、1−4で迎えた3回の第2打席で中堅バックスクリーンへ49号ソロを放った。
【動画】完璧だ！バックスクリーンへ豪快弾の大谷翔平、49号アーチを放つ
これでメジャー史上6人目の2年連続50号本塁打に王手をかけた大谷。打った瞬間に本塁打とわかる確信の一発は、打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、角度25度、飛距離454フィート（約138.4メートル）で着弾し、敵地でありながらドジャースファンも多く駆けつけ、スタンドは騒然となった。
米スポーツ専門メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニがホームランを打ち、バットを放り投げて攻撃を活性化させようとした。これは彼にとって今季49本目のホームランだ」と綴った。
まさに大谷の驚愕の一発が打線に火をつけ、この回、テオスカー・ヘルナンデスにも適時打が生まれて3−4と1点差に迫った。
そして5回、無死満塁から、またもT・ヘルナンデスが2点適時二塁打を放って逆転するなど、この回一気に6点を入れて9−4となった。
5回裏に3点を返されて9−7となったが、6回は一死満塁から相手の暴投で1点が加わり2ケタ10得点目。なお一死二、三塁からミゲル・ロハスの2点適時打で12−7と突き放した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。