◆世界陸上 第２日（１４日、国立競技場）

女子１００メートル障害予選で、昨年のパリ五輪代表・田中佑美（富士通）が１３秒０５の２組６着で敗退した。

２３年ブダペスト世界陸上で世界大会デビューし、昨年のパリ五輪は敗者復活戦の末に準決勝に進出するなど、年々成長を遂げてきた。今季は２月に６０メートル障害で８秒００の日本新記録を樹立。１００メートル障害でもコンスタントに１２秒台をマークし、７月の日本選手権を初制覇した。しかし、自国開催の世界選手権では足の痛みもあり、実力を発揮できなかった。

レース後の主なコメントは以下の通り。

「東京で世界陸上が行われるのは競技人生で一度だけと思うので、いい大会に出られて良かった。でも、タイムは全く満足できるものではありません。新しい技術を取り入れましたけど、フィットしませんでした。新しい技術は抜き足の改善。体の近いところで抜いていく、というものです。スタジアムに入る時、身を乗り出して拍手してくれる人がたくさんいました。ベストの走りはできませんでしたが『ありがとうございました』と心から感謝します」

◆田中 佑美（たなか・ゆみ）１９９８年１２月１５日、大阪市生まれ。２６歳。関大第一中で陸上を始め、関大第一高では２０１５、１６年に全国高校総体２連覇。立命大に進み、１９年日本インカレ優勝。２１年富士通入社。２３年４月の織田記念（広島）で１２秒９７マークし、同年夏のブダペスト世界陸上は予選敗退。同１０月のアジア大会銅メダル。２４年パリ五輪は準決勝進出。今年２月は室内の競技会で６０メートル障害の日本記録（８秒００）樹立。７月の日本選手権は初優勝。昨年、男子１１０メートル障害で２２年オレゴン世界陸上代表の石川周平（３０）＝富士通＝と結婚した。１７２センチ。