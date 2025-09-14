モデルでタレントのローラ（35）が14日までにインスタグラムを更新。「もちきび狩り」に取り組む写真をアップした。

「月の終わりは、もちきび狩り ついに暑ーい夏を乗り越えて頑張ったもちきび達。腰よりも上に背が高くなる予定だったけれど、今年は雨がなかなか降らなかった事もあり、背があまり高くならなくて、ひざくらいで成長が止まってしまって、そこから穂を出して命を生み出してくれたよ」と書き出した上で黒のノースリーブでサンダル姿の写真をアップした。

続けて「農家さんが私に、『種は記憶をするんだよ。厳しい環境で育った種はさらに強い種になっているかもしれないね！』って言ってくれて、その言葉が頭にずっと残っているんだ もしそうだったらすごいなぁ」と記述。

そして「これからもちきび達を干して、乾燥させて、脱穀という流れが始まるよ 食べられるようになるまではまだまだ先があるなぁ 」とつづった上で「ちなみに、白米を食べる人はお米を炊くときにもちきびを2割、3割一緒に入れて炊いてあげるだけで白米だけだと足りないと言われている鉄分、ミネラル、タンパク質などのいろいろな栄養がバランスよくとれると言われているよ そして見た目も黄色いプチプチが混ざってみえて可愛いんだよ」と締めくくった。

ローラの投稿に対し「農業してる姿もかわいくてきれいなローラ 日々お疲れさまです！すてきな投稿写真！投稿本当にありがとうございます」「虫に刺されてない？！大丈夫？？新潟のお米はほんとに美味しい」などのコメントがあった。

一方で「ローラさん、こんな格好で、農作業をしてはだめですよ。何故、日本の農家のお嫁さん達が長袖、顔もほぼ解らかないほど隠して、作業してる意味が分かってますか？」「よく虫刺されないわ」などの声もあった。それに対し「なんか裸足だー服装がーって言う人いますけど、ローラさんはローラさんの人生生きててその責任はそう言う事言う方々じゃなくて本人が取るんですからいいんですよ。本当余計なお世話ですよ。そういうのはやめましょうよ」との反論もあった。