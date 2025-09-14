元HKT48田島芽瑠、美谷間輝く水着姿に反響「抜群スタイル」「大胆」
【モデルプレス＝2025/09/14】元HKT48の田島芽瑠が14日、自身のInstagramを更新。美しい水着姿を披露した。
【写真】元HKT48メンバー、美ボディ輝くSEXY水着姿
田島は「夏も終わりか〜グランピングに韓国に沖縄にフェスにと今年も夏を満喫できて最高でした」とコメントし、美しい海を背景に水着姿を公開。一部分がカットアウトされた美しい谷間が際立つ変形デザインの赤い水着で持ち前のスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「抜群スタイル」「パーフェクト」「美しい」「オシャレ」「大胆」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
