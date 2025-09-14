MLB×MARY QUANTのコラボ登場！この秋注目のPUBLUX限定アイテム
ストリートファッション好き必見♡ 世界的に人気の「MLB」と、自由なスピリッツを掲げる「MARY QUANT」が夢のコラボを実現しました。PUBLUXから登場するラインナップは、スタジアムジャケットやフーディーなど全5型。球団モチーフとデイジーアイコンが融合した特別感あふれるデザインで、この秋のワードローブにぴったりのアイテムが揃います。
MLB×MARY QUANTのコラボラインナップ
今回登場するのは、全5型のアイテム。
STUDIUM JUMPER
価格：19,800円（税込）
カラー：BLACK／BROWN／NAVY
JACQUARD KNIT PULLOVER
価格：9,900円（税込）
カラー：BLACK／BROWN／NAVY
KNIT RUGGER SHIRT
価格：9,900円（税込）
SWEAT HOODIE
価格：9,900円（税込）
WAPPEN KNIT CARDIGAN
価格：11,000円（税込）
どのアイテムも球団モチーフとMARY QUANTのデイジーが絶妙に融合し、スポーティでありながら女性らしさを演出してくれます♪
スタイリングの幅が広がる注目デザイン
ラインナップには「Los Angeles Dodgers」「San Diego Padres」「New York Yankees」の球団モチーフを採用。
ベーシックなカラー展開でコーディネートしやすく、秋冬のレイヤードスタイルに活躍します。
デイジーのアクセントがさりげなく華やかさを添え、カジュアルでもフェミニンでもマッチする万能さが魅力です。
秋のおしゃれに欠かせないコラボ♡
MLBとMARY QUANTの世界観が融合した今回のコレクションは、ストリートファッションに新しい風を吹き込んでくれるはず。
PUBLUX公式オンラインストアやZOZOTOWN、Rakuten Fashionで購入できるので、完売前にぜひチェックを。
今シーズンのスタイリングに遊び心とエレガンスをプラスして、自分らしい秋のファッションを楽しんでみませんか？