MLB×MARY QUANTのコラボ登場！この秋注目のPUBLUX限定アイテム

ストリートファッション好き必見♡ 世界的に人気の「MLB」と、自由なスピリッツを掲げる「MARY QUANT」が夢のコラボを実現しました。PUBLUXから登場するラインナップは、スタジアムジャケットやフーディーなど全5型。球団モチーフとデイジーアイコンが融合した特別感あふれるデザインで、この秋のワードローブにぴったりのアイテムが揃います。

MLB×MARY QUANTのコラボラインナップ

今回登場するのは、全5型のアイテム。

STUDIUM JUMPER

価格：19,800円（税込）

カラー：BLACK／BROWN／NAVY

JACQUARD KNIT PULLOVER

価格：9,900円（税込）

カラー：BLACK／BROWN／NAVY

KNIT RUGGER SHIRT

価格：9,900円（税込）

SWEAT HOODIE

価格：9,900円（税込）

WAPPEN KNIT CARDIGAN

価格：11,000円（税込）

どのアイテムも球団モチーフとMARY QUANTのデイジーが絶妙に融合し、スポーティでありながら女性らしさを演出してくれます♪

スタイリングの幅が広がる注目デザイン

ラインナップには「Los Angeles Dodgers」「San Diego Padres」「New York Yankees」の球団モチーフを採用。

ベーシックなカラー展開でコーディネートしやすく、秋冬のレイヤードスタイルに活躍します。

デイジーのアクセントがさりげなく華やかさを添え、カジュアルでもフェミニンでもマッチする万能さが魅力です。

秋のおしゃれに欠かせないコラボ♡

MLBとMARY QUANTの世界観が融合した今回のコレクションは、ストリートファッションに新しい風を吹き込んでくれるはず。

PUBLUX公式オンラインストアやZOZOTOWN、Rakuten Fashionで購入できるので、完売前にぜひチェックを。

今シーズンのスタイリングに遊び心とエレガンスをプラスして、自分らしい秋のファッションを楽しんでみませんか？