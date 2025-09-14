◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間14日、オラクル・パーク)

ドジャースのマックス・マンシー選手が頭部へ死球を受けました。

マンシー選手は右脇腹の軽度の肉離れから、9日に戦線復帰したばかり。その後出場を続けていましたが、前日13日のジャイアンツ戦で死球を受けていました。

そしてこの試合、「4番・サード」で先発出場したマンシー選手。6回表、先頭打者として打席に入ると、相手左腕が投じた94.1マイル(約151.4キロ)のボールが頭部を直撃します。マンシー選手がその場に崩れ落ちスタッフらが駆け寄ると、球場中が騒然となりました。

しかし、しばらくして上体を起こしたマンシー選手は立ち上がってそのまま1塁へ向かいました。ロバーツ監督がマンシー選手に声をかけて状態を確認したのち、そのままランナーとしてプレーを続行しました。

その後マンシー選手は内野ゴロで2塁アウトとなりベンチへ。ベンチでは笑顔を見せ無事をアピールしましたが、6回裏の守備からキケ・ヘルナンデス選手と交代し、試合から退いています。

この死球にファンはSNSで「なんでマンシーばっかり…」「無事でありますように」「ケガ明けなのに」といった憂いの反応を見せました。