「ナンバープレートにしたい」と思う長野県の地名ランキング！ 2位「松本市」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。
回答者からは「松本城や伝統的な町並みなど、歴史と文化を感じさせる地名で、ナンバープレートにすると品格があります」（50代男性／東京都）、「観光地としても有名で、特に松本城は全国的にも知られているから」（30代男性／富山県）、「松本城で有名で、歴史的でオシャレな印象だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う長野県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：松本市／46票長野県中部に位置する松本市は、国宝・松本城を有する歴史と文化の香る都市です。美しい山々に囲まれた自然環境と落ち着いた街並みが調和し、観光地としても高い人気を誇ります。格式ある地名がナンバープレートとして映えると票を集めました。
1位：軽井沢町／63票軽井沢町は、長野県東部にある日本屈指の高原リゾート地で、避暑地や別荘地として多くの人に愛されてきた地域です。上品で洗練されたイメージから、「軽井沢ナンバー」に憧れる声も多数寄せられ、見事1位に輝きました。
回答者からは「セレブ感があるから」（40代男性／福岡県）、「観光地として有名で、おしゃれなイメージがあり、避暑地やリゾート感を連想させるため、車のナンバープレートにも特別感を出せる」（60代男性／大阪府）、「日本を代表する高原リゾート。避暑地・別荘地としてのブランド力が圧倒的」（50代男性／大阪府）、「長野のみならず日本を代表するリゾート地なので」（50代男性／愛知県）といった声が集まりました。
