NISAに月15万円「忘れるくらいがちょうどいい」41歳・年収350万円女性の積立投資術
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、子ども（15歳）
▼金融資産
年収：350万円
預貯金：400万円、リスク資産：900万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：800万円
・その他：100万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2020年から
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2024年から
・ニッセイNASDAQ100インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞／NISA：2024年から
2020年からNISAで積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
S&P500に「月3万3333円」の積み立てを開始して、2024年の新NISA移行後は「月5万円」に増額。同年からは、オール・カントリーに「月5万円」、成長投資枠でもNASDAQ100を「初回のみ月10万円」分購入した後、「月5万円」で積み立てを始めたとのことです。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、S&P500で「元本205万円→運用益込285万円」、オール・カントリーで「元本85万円→運用益込90万円」、NASDA100インデックスファンドでは「元本90万円→運用益込96万円」とあります。
運用益の推移については「昨年までは、いずれもマイナスになることはありませんでしたが、今年は春に、オール・カントリーとNASDAQ100、新NISAで積み立てを始めた分のS&P500が、全て一時的にマイナスになりました」と説明しています。
元来「物欲が少なく、普段は必要なものしか購入しない」ものの、「子どもの経験のために、旅行には毎年100万円くらい」使うという投稿者。積立投資を始めたきっかけも「子どもの学費のため」だそう。
運用を始めてみて、「気持ちに余裕ができました。結果的に、積み立て以外の投資にもお金を回すことができています」と満足している様子。さらに「積立投資を始めたことでニュースをよく見るようになりました。（その影響で）別に運用している投資信託については、買うタイミングを見極めて、いい感じに買えていると思います。給与だけに頼らないで資産を増やせています」と、いい影響があったようです。
新NISAについては、「つみたて投資枠は限度いっぱい」利用しているものの、成長投資枠については「これまで100万円分を利用していますが、今は特定口座にあるお金を移動するタイミングを図っています」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
41歳・350万円会社員女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は秋田県に住む41歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
