º£ÌëºÇ½ª²ó¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£ÌÖÌî¤ÎÉÔÀµ¤òË½¤¯¤¿¤á¡ÔºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¡Õ¤ò»Å³Ý¤±¤ëÆó¿Í¡£°ìÊý¡ÖDr.¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¡ä
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¡Á¡Ë¡£ºÇ½ªÏÃ¤¬9·î14Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ±¡Ä¹¡¦Å·Æ¸¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤Î½è¶ø¤ò·è¤á¤ëººÌä°Ñ°÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡Ä
¡Ö°åÎÅ²á¸í¤òµ¯¤³¤·¡¢¼«»¦¤·¤¿Éã¤Î»à¤Î¿¿Áê¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄÌÚ¶âÀ®¤Ï¡¢Å¾¿¦¤·¤¿¤¤°å»Õ¤ËÃÍÃÊ¤ò¤Ä¤±¡¢ÉÂ±¡Áê¼ê¤ËÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯¡ÔÄÌ¾Î¡§°å»ÕÀìÌçÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Õ¡£
¤½¤ó¤ÊÌÄÌÚ¤¬Á±¤Ê¤Î¤«°¤Ê¤Î¤«¡Ä¤½¤ÎËÜÀ¤òÄÏ¤ß¤«¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤Î¸µ¤ÇÆ¯¤¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¤µ¤ó±é¤¸¤ëÌëÄ¹°¡µ¨¡£
2¿Í¤Ï¡¢Å¾¿¦¤·¤¿¤¤°å»Õ¤¿¤Á¤Î´õË¾¤ò³ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢±£¤µ¤ì¤¿°åÎÅ²á¸í¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ì¡²è¥·¥ê¡¼¥º¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡ÊÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Å¸³«¤ä¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¡ÔÄË²÷¡ß°åÎÅ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Õ¥É¥é¥Þ¡£
ÌÄÌÚ¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¦ÀÐ¾åÆ»ÆÁÌò¤ò»°±ºµ®Âç¤µ¤ó¡£ÌÄÌÚ¤ò´Æ»ë¤¹¤ëÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Î¿¦°÷¡¦ËÌ¸«¤Þ¤â¤êÌò¤òÀ®³¤Íþ»Ò¤µ¤ó¡£ÌÄÌÚ¤ÎÆ±´ü¤Ç¶¨ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë°Í²¬·òÌò¤òËÌ»³¹¨¸÷¤µ¤ó¡¢ÌÄÌÚ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë°å»Õ¡¦ÌÖÌî·Ê¿ÎÌò¤ò¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¡¢ÎäÅ°¤ÊÉÂ±¡Ä¹¡¦Å·Æ¸¿¿ÊÝÌò¤ò¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤Ï¾®Ê÷ÍµÇ·¤µ¤ó¡¦ËÜÅÄÎ´Ï¯¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡Ø´ö²¯¸÷Ç¯¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤·¤¿¡¢Omoinotake¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼9·î14ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡Ê(c)ytv¡¦(c)µÕÄÅ¥Ä¥«¥µ¡¦ÍÍ®¤Þ¤µ¤¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡Ë
¡ãÁ°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¡¢·¯¤ÎÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×ÌÄÌÚ¤«¤éÆÍÁ³¡¢¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌëÄ¹¡£
ÌëÄ¹¤Ï¡¢ÀÐ¾å¤«¤é¡ÖÁ°¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»îÍÑ´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤ÈÌëÄ¹¤ÈÀÐ¾å¤Î¸µ¤Ë¡¢¼ðáçÆâ²Ê°å¡¦ÀîÊÕÀéÄá¡Ê¿÷·Á¤¢¤¤³¤µ¤ó¡Ë¤¬µá¿¦¼Ô¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¡£ÀîÊÕ¤Ï¡¢ÌëÄ¹¤ÎË´¤Êì¡¦Íüº»¤¬3Ç¯Á°¡¢¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¼ç¼£°å¤À¤Ã¤¿¡£
¼ðáçÆâ²Ê°å¤ÎÆ»¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Ç¤â¡¢´õË¾³Û¤ÎÇ¯¼ý2,000Ëü±ß¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤ëÀîÊÕ¤ò¤ß¤Æ¡¢ÌëÄ¹¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤â¡¢ÌÖÌî±¡Ä¹¤Î±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
°ìÊý¡¢Å·Æ¸¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÃË¿ô¿Í¤Ë¤¢¤ëÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤é¤ò¸«Á÷¤ëÅ·Æ¸¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¤â¤È¤ØÃå¿®¤¬Æþ¤ë¨¡¨¡¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢ÌÄÌÚ¤Ï¡¢ÌÖÌî¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤ë¨¡¨¡¡ªÌÄÌÚ¤Ï¡¢Dr.¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ëµ¼Ô¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤ÆÆÍÇ¡²ñ¸«¤ò³«¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇÛ¿®¤òÌÖÌî¤â¸«¼é¤ë¤¬¤½¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ô¤¢¤ë¿ÍÊª¡Õ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤¿ÌÄÌÚ¤Î¼¡¤Ê¤ëÆ°¤¤È¤Ï¡©¡ª
°ìÊý¡¢ÌëÄ¹¤ÏË´¤Êì¤Î·ï¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤¿ÀîÊÕ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌëÄ¹¤Î²áµî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£Êì¤È¤ÎÊÌ¤ì¡¢ÌÄÌÚ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¨¡¨¡¡£ÌëÄ¹¤Ï¡¢ÌÄÌÚ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ô¤¢¤ë¿¿¼Â¡Õ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¨¡¨¡¡£
ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡Ê(c)ytv¡¦(c)µÕÄÅ¥Ä¥«¥µ¡¦ÍÍ®¤Þ¤µ¤¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡Ë
¡ãºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Éã¤ËÁ´ÀÕÇ¤¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤¿3Ç¯Á°¤Î°åÎÅ²á¸í¤Î¹õËë¡¦ÌÖÌî¤ÎÉÔÀµ¤òË½¤¯¤¿¤á¡¢¡ÔºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¡Õ¤ò»Å³Ý¤±¤ëÌÄÌÚ¤ÈÌëÄ¹¡£ÌÖÌî¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¡¢¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¼Ò¤ÎÇã¼ý¤ò·×²è¤¹¤ëÌÄÌÚ¤Ï¡¢Å·Æ¸¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¸å¤í½â¤âÆÀ¤é¤ì¡¢Çã¼ý¤Ï²ÄÇ½¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡ÄÀÐ¾å¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤êÌÄÌÚ¤ÎÆ°¤¤òÃÎ¤Ã¤¿ÌÖÌî¤Ï¡¢³ô¤ÎÂçÎÌ¼èÆÀ¤ËÆ°¤½Ð¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤¬³«Ëë¡£ÌÖÌî¤Ïµ¼Ô¡¦¶áÆ£¤é¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Õ¥È¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¿´Â¡ÉÂ¼£ÎÅ¤òÃ´¤¦¡£¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¼Ò¤¬¡¢ÌÙ¤±ÌÜÅª¤Î¿Í´Ö¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Dr.¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤òµêÃÆ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÌÖÌî¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢Dr.¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¶ì¶¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÌëÄ¹¤È°Í²¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÄÌÚ¤ÏÌÖÌî¤Î²¾ÌÌ¤òÇí¤¬¤¹¤Ù¤¯¡¢ÌëÄ¹¤Ë¡ÔºÇ½ª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Õ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡Ä¡ª
¤½¤Îº¢¡¢¤Þ¤â¤ê¡ÊÀ®³¤Íþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤Î¤¤¤ëÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDr.¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÉÔÀµÄÉµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ´Æºº¥Á¡¼¥à¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÄÌÚ¤ÈÌëÄ¹¤ÏÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¡Ä¡Ä¡£
°ìÊý¡¢Å·Æ¸¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¼ÒÇã¼ý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÌÌ¡¹¤È¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¿¤ÀÌÙ¤±¤¿¤¤¤À¤±¤À¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¼è¤êÉÕ¤¯Åç¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸µ±¡Ä¹¡¦Å·Æ¸¤Î½è¶ø¤ò·è¤á¤ëººÌä°Ñ°÷²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£¤½¤Î·èÄê¤Ë°Í²¬¤Ï¹³¤¤¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌÖÌî¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤â¡¢¤½¤Î·èÄê¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ë´¤Éã¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¨¡¨¡Ì¤Íè¤Î°åÎÅ¶È³¦¤Î¤¿¤á¨¡¨¡ÌÄÌÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀµµÁ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡ÔºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¡Õ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ëËö¤Ï¨¡¨¡¡©
*****
¤½¤·¤ÆºÇ½ª²óÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤è¤ê¡¢Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âè2ÏÃ¡ÖDr.ConnectioinºÆ»ÏÆ°¨¡¨¡ºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Î°ÍÍê¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Á¤é¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£