2025年9月20日、ヨガ・瞑想指導の世界第一人者で、ヨグマタ（ヨガの母）と呼ばれる相川圭子さんが、ニューヨークのタイムズスクエアで開催される国際平和デーのコンサートに特別ゲストとして出演する。

【写真】公開サマディ後に人々を祝福する相川さん

国際平和デーは、1981年に国連が定めた平和の記念日。すべての人々にとって共通の理想である国際平和を記念、推進していく日として毎年9月の国連総会開催日に設定されていた。2002年からは毎年9月21日を「国際平和デー」と定め、世界中で平和の式典が開催されている。

今回、ニューヨークのタイムズスクエアで開催されるOMMM主催「第3回 国際平和デーコンサート」は、国連総会とClimate Week NYC（世界最大級の気候変動対策イベント）の開催に合わせて開催され、平和を再認識する貴重な機会として全世界に中継される。

※OMMM：人々の意識の向上を推進するグローバルメディアプラットフォーム

https://ommmpresents.com/



「第3回 国際平和デーコンサート」の告知サイト

インド政府公認のヒマラヤ大聖者である相川圭子さんは、20代で相川ヨガを創設、その後、世界各国で研鑽を積み、1984年からヒマラヤの高地で厳しい修行を経て、ヨガと瞑想の最終ステージ「サマディ」(仏教の解脱・涅槃に相当)に女性で史上初めて到達した。

1991年から16年間インド各地で公開サマディを18回行い、モディ首相、インドの政財界・聖者協会をはじめ、インド中で尊敬を集め、人々に祝福を与える存在として敬愛されている。

今回の国際平和デーでのコンサートでは、マンハッタンの喧騒の中、世界平和の祈りを捧げ、静寂のひとときを共有する。

