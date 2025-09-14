ユニクロ「UT」×“日本生まれのお菓子”がコラボへ！ 不二家のペコちゃんやハイチュウをデザイン
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、10月下旬から、長年多くの人々に親しまれ続けているお菓子をピックアップした「ザ・ブランズ UT」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】遊び心満載！ 「ハイチュウ」や「アポロ」のTシャツも
■4種類のデザインが登場
今回発売される「ザ・ブランズ UT」は、各お菓子のユニークなフォルムやパッケージからインスピレーションを得てデザインに落とし込んだ新作Tシャツ。
ラインナップには、「不二家」のペコちゃんのイラストを大胆にあしらった1枚や、胸元に3つの「ハイチュウ」とロゴを並べた遊び心のある1枚が展開される。
また、明治のチョコ菓子「アポロ」や「きのこの山」と「たけのこの里」をデザインしたTシャツが登場。いずれも、着心地の良い綿100％を使用している。
【写真】遊び心満載！ 「ハイチュウ」や「アポロ」のTシャツも
■4種類のデザインが登場
今回発売される「ザ・ブランズ UT」は、各お菓子のユニークなフォルムやパッケージからインスピレーションを得てデザインに落とし込んだ新作Tシャツ。
ラインナップには、「不二家」のペコちゃんのイラストを大胆にあしらった1枚や、胸元に3つの「ハイチュウ」とロゴを並べた遊び心のある1枚が展開される。
また、明治のチョコ菓子「アポロ」や「きのこの山」と「たけのこの里」をデザインしたTシャツが登場。いずれも、着心地の良い綿100％を使用している。