新体制初陣で惨敗…フォレストは大丈夫か。トッテナムOBは“問題だらけ”のポステコグルー招聘を疑問視「自ら足を撃った。非常に危うい」
９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、アンジェ・ポステコグルー監督が電撃就任したノッティンガム・フォレストが、３年連続２位の強豪アーセナルと敵地で対戦。新体制初陣を白星で飾りたいところだったが、０−３で惨敗し、厳しいスタートとなった。
昨季までトッテナムを率いたポステコグルーは、クラブ上層部と対立して解任されたヌーノ・エスピリト・サントの後任として就任した。前年７位に入り、ヨーロッパリーグの出場権も手にしたフォレストをより強化させられるのか。
期待と不安が入り混じるなか、トッテナムOBのジェイミー・オハラ氏は、現地メディア『talkSPORT』で「ビッグ・アンジェの下でチームが向上すると考えているなら驚く」と発言。そもそもヌーノの解任にかなりの不信感を抱いているようで、次のような考えを示した。
「ヌーノは素晴らしい仕事をした。欧州カップ戦に復帰させたばかりの監督を解任するのは狂気の決断だ。ポステコグルーには、インタビューでの発言や公の言動など、あまりにも多くの問題が付きまとっている。それだけで十分すぎるほど問題を抱えていると思う。『俺はピエロじゃない。ピエロなんかじゃないぜ』--フォレストが数試合負け始めると、すぐにこんな発言が飛び出すだろう。メディアは絶え間なく取り上げる。『talkSport』は既にやってる。彼らはめちゃくちゃだ」
世代別イングランド代表の経歴も持つ38歳はさらに、「正直言って、ノッティンガム・フォレストは自ら足を撃ったと思う。本当にそう思う。これは非常に、非常に危うい決断だ。全く納得できない」と言い放った。
新生フォレストは、結果でポステコグルー招聘の正しさを証明できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】新戦力躍動！アーセナルがフォレストを粉砕
