¾¾»³±Ñ¼ù¡¡£²¥À¥Ü¡¢£±¥È¥ê¤ÎÂçÍðÄ´¤Ç£²£°°Ì¸åÂà¡¡¡Ö°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÈá»´¤Ê¸÷·Ê¡×
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î²¤½£¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Â£Í£×¡¡£Ð£Ç£ÁÁª¼ê¸¢¡×£³ÆüÌÜ¡Ê£±£³Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡¢±Ñ¥¦¥§¥ó¥È¥ï¡¼¥¹£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê£³£³¡á£Ì£Å£Ø£Õ£Ó¡Ë¤Ï£´¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¡¢£²¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¡¢£±¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î£·£¶¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£¸¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¼ó°Ì¤È£·ÂÇº¹¤Î£²£°°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤ò½ü¤¯¤È£²£°£±£¸Ç¯¤Î¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡×°ÊÍè£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î»²Àï¤Çº£Âç²ñ½é½Ð¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Íð¤ì¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¡££´ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ç¤ÏÎÓ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢£³Ê¬´Ö¤ÎÁÜº÷¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Ä¤«¤é¤º¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤È¤·¡¢£·¡¢£¸ÈÖ¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¤¹¤ë¤â£¹ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¡£¸åÈ¾¤Î£±£³ÈÖ¤â¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤È¾¾»³¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ï¾¾»³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê£´ÈÖ¤Ç¡Ë¾¾»³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¼êÅÁ¤Ã¤¿¡££³Ê¬´Ö¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÜº÷¤ÏÃæ»ß¤µ¤ì¤¿¡£º£Æü¤Î¥³¡¼¥¹¤ÇºÇ¤â´ÊÃ±¤Ê¥Û¡¼¥ë¤òÆ¨¤·¡¢¹â¤¤Âå½þ¤òÊ§¤¦¡×¤È¤·¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é£¹ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¾¾»³±Ñ¼ù¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈá»´¤Ê¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ìÂç²ñ¡£¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿£²ÆüÌÜ¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤«Âç¤¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤«¡£