きょうは、北日本は低気圧が次第に遠ざかるため、天気は回復傾向で強い風も徐々に落ち着く見込みです。東日本と西日本は大気の状態が不安定で、日本海側を中心に雷を伴って、雨脚の強まるところがあるでしょう。念のため落雷や突風にもご注意ください。

予想最高気温です。全国的にきのうと同じか、やや高く、西日本と東日本は広く真夏日となりそうです。湿度が高く、体にこたえる蒸し暑さとなるでしょう。風通しの良い服装がおすすめです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:24℃　釧路　:26℃
青森　:28℃　盛岡　:29℃
仙台　:31℃　新潟　:29℃
長野　:28℃　金沢　:28℃
名古屋:33℃　東京　:33℃
大阪　:34℃　岡山　:32℃
広島　:32℃　松江　:30℃
高知　:33℃　福岡　:33℃
鹿児島:34℃　那覇　:34℃

週間予報です。あすの敬老の日も東日本と西日本は、午後に山沿いで雷雨となるところがありそうです。火曜日は全国的に晴れますが、水曜日以降は曇りや雨のスッキリしない天気が続くでしょう。この先も気温は全国的に平年並みか、やや高く、週の前半を中心に厳しい残暑が続く予想です。日差しが少なくなるため、週の後半は猛暑は少し和らぐ見込みです。