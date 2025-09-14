【9月14日きょうの天気】湿度高く体にこたえる蒸し暑さ…広い範囲で厳しい残暑続く 西・東日本は局地的な雷雨に注意 週後半に暑さ和らぐ兆しも
きょうは、北日本は低気圧が次第に遠ざかるため、天気は回復傾向で強い風も徐々に落ち着く見込みです。東日本と西日本は大気の状態が不安定で、日本海側を中心に雷を伴って、雨脚の強まるところがあるでしょう。念のため落雷や突風にもご注意ください。
予想最高気温です。全国的にきのうと同じか、やや高く、西日本と東日本は広く真夏日となりそうです。湿度が高く、体にこたえる蒸し暑さとなるでしょう。風通しの良い服装がおすすめです。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 :24℃ 釧路 :26℃
青森 :28℃ 盛岡 :29℃
仙台 :31℃ 新潟 :29℃
長野 :28℃ 金沢 :28℃
名古屋:33℃ 東京 :33℃
大阪 :34℃ 岡山 :32℃
広島 :32℃ 松江 :30℃
高知 :33℃ 福岡 :33℃
鹿児島:34℃ 那覇 :34℃
週間予報です。あすの敬老の日も東日本と西日本は、午後に山沿いで雷雨となるところがありそうです。火曜日は全国的に晴れますが、水曜日以降は曇りや雨のスッキリしない天気が続くでしょう。この先も気温は全国的に平年並みか、やや高く、週の前半を中心に厳しい残暑が続く予想です。日差しが少なくなるため、週の後半は猛暑は少し和らぐ見込みです。