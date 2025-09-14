きょうは、北日本は低気圧が次第に遠ざかるため、天気は回復傾向で強い風も徐々に落ち着く見込みです。東日本と西日本は大気の状態が不安定で、日本海側を中心に雷を伴って、雨脚の強まるところがあるでしょう。念のため落雷や突風にもご注意ください。

予想最高気温です。全国的にきのうと同じか、やや高く、西日本と東日本は広く真夏日となりそうです。湿度が高く、体にこたえる蒸し暑さとなるでしょう。風通しの良い服装がおすすめです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :24℃ 釧路 :26℃

青森 :28℃ 盛岡 :29℃

仙台 :31℃ 新潟 :29℃

長野 :28℃ 金沢 :28℃

名古屋:33℃ 東京 :33℃

大阪 :34℃ 岡山 :32℃

広島 :32℃ 松江 :30℃

高知 :33℃ 福岡 :33℃

鹿児島:34℃ 那覇 :34℃

週間予報です。あすの敬老の日も東日本と西日本は、午後に山沿いで雷雨となるところがありそうです。火曜日は全国的に晴れますが、水曜日以降は曇りや雨のスッキリしない天気が続くでしょう。この先も気温は全国的に平年並みか、やや高く、週の前半を中心に厳しい残暑が続く予想です。日差しが少なくなるため、週の後半は猛暑は少し和らぐ見込みです。