山根視来が87分同点弾でMLS初ゴール!! 吉田麻也も反撃の狼煙を上げる今季2点目
LAギャラクシーのDF山根視来が13日、終盤にメジャー・リーグ・サッカー(MLS)初ゴールを決めて勝点1の獲得に貢献した。
チームはシアトル・サウンダーズとの一戦で2点を先取される苦しい展開となった。それでも前半44分、DF吉田麻也が左サイドからのクロスを頭で合わせて1点を返す。その後はスコアが動かず終盤を迎えたが後半42分、ペナルティエリア内に侵入した山根がこぼれ球をスライディングシュートで合わせて起死回生の同点弾。2-2の引き分けに終わった。
山根は海外挑戦1年目となった昨季、10年ぶりとなる全米制覇に貢献してサポーター団体が選出するクラブ年間MVPを受賞。ただ得点はなく2年目に突入すると、今季は開幕16試合未勝利の船出となった。そうした中でMLSレギュラーシーズン通算59試合目となった今節、待望の移籍後初得点を記録。LAギャラクシーは3試合負けなしとなった。
なお吉田は今季2点目でMLS通算5点目となっている。
Miki Yamane's first @MLS goal pic.twitter.com/NtGqG8whk1— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 14, 2025
Captain Maya gets one back pic.twitter.com/FQS1n7jpdH— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 14, 2025