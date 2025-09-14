南野拓実がリーグアン日本人記録を更新!! 通算18ゴール目で松井大輔氏を上回る
モナコのMF南野拓実が13日のオセール戦で今季2点目を決め、リーグアン(フランス1部)の日本人通算得点ランキングで単独首位に浮上した。
南野はスコアレスで迎えた前半アディショナルタイム、ゴール前のこぼれ球に反応して先制点をゲット。前節は後半アディショナルタイムに得点しており、抜け目ない活躍で2連勝に貢献した。
このゴールで南野はリーグアン通算18点目となり、松井大輔氏の通算17得点を上回って日本人歴代単独トップに躍り出た。2022-23シーズンにリバプールから完全移籍した南野は1年目こそ18試合1得点にとどまったが、翌年は30試合9得点の活躍。昨季は31試合6得点を記録し、ここまで83試合18得点13アシストとなっている。
▽リーグアン日本人通算得点記録
18ゴール:南野拓実(83試合)
17ゴール:松井大輔(148試合)
15ゴール:中村敬斗(57試合)
13ゴール:伊東純也(99試合)
6ゴール:オナイウ阿道(65試合)
1ゴール:鈴木唯人(3試合)
1ゴール:酒井宏樹(145試合)
南野はスコアレスで迎えた前半アディショナルタイム、ゴール前のこぼれ球に反応して先制点をゲット。前節は後半アディショナルタイムに得点しており、抜け目ない活躍で2連勝に貢献した。
このゴールで南野はリーグアン通算18点目となり、松井大輔氏の通算17得点を上回って日本人歴代単独トップに躍り出た。2022-23シーズンにリバプールから完全移籍した南野は1年目こそ18試合1得点にとどまったが、翌年は30試合9得点の活躍。昨季は31試合6得点を記録し、ここまで83試合18得点13アシストとなっている。
▽リーグアン日本人通算得点記録
18ゴール:南野拓実(83試合)
17ゴール:松井大輔(148試合)
15ゴール:中村敬斗(57試合)
13ゴール:伊東純也(99試合)
6ゴール:オナイウ阿道(65試合)
1ゴール:鈴木唯人(3試合)
1ゴール:酒井宏樹(145試合)
南野拓実(モナコ)/ゴール— DAZN Japan (@DAZN_JPN) September 13, 2025
️リーグアン第4節
オセール×モナコ
#DAZN ライブ配信
解説:中山淳 実況:小松正英#リーグアン #だったらDAZN pic.twitter.com/o3vQZaJrrN