アヤックス板倉滉がホーム戦デビュー、2点目起点で勝利に貢献…指揮官が起用意図語る「コンディションがよかった」
[9.13 エールディビジ第5節 アヤックス 3-1 ズウォレ]
オランダ・エールディビジは13日に第5節を行った。日本代表DF板倉滉が所属するアヤックスはホームでズウォレと対戦し、3-1で勝利。日本代表から帰還した板倉は加入後初のホーム戦で先発出場し、後半22分までプレーした。中断期間前の前節から2試合連続の出場となった。
右CBに配置された板倉は、タイトな守備だけでなく、効果的なビルドアップで攻撃をサポート。中盤への縦パス、最前線へのロングフィードなど使い分けながら、チャンスを作った。
1-0で迎えた前半37分にはチーム2点目の起点に。最後方でパスを受けた板倉はハーフウェーラインまでドリブルで運び、ズウォレのラインを押し下げていく。左横に出したパスをMFケネス・テイラーが受けて一気に最前線にスルーパス。最後はFWミカ・ゴドツが右足シュートで追加点を奪った。
板倉は後半22分までプレー。アヤックスは3-1で勝利を飾り、開幕5試合3勝2分と無敗をキープした。
板倉は9月上旬の日本代表によるアメリカ遠征に参加した。2試合のうち初戦のメキシコ戦で先発出場したが、右足首を痛めて後半15分には途中交代。中2日のアメリカ戦でベンチ入りしたが出場はなかった。
容態が心配された中で、無事に試合出場を果たした板倉。蘭『voetbalprimeur』では、ヨン・ハイティンハ監督が板倉起用について語った。DFヨシプ・シュタロとの2択のなかで「板倉のほうがコンディションがよかった。ヨシプは4〜5週間離脱していたし、クロアチア代表で90分間プレーしたばかりだった」とコメント。板倉は指揮官からの信頼を受けたなかで、今節の勝利に貢献して見せた。
