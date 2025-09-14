【ライブレポート】自分を見つめ語り直すのんの歌が響く!『NON Renarrate tour 2025』が福岡よりスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんの3rdフルアルバム『Renarrate』を掲げたツアー『NON Renarrate tour 2025』が、9月12日の福岡INSAの公演からスタートした。

■アーティスト・のんの新たなステージがここから始まる

LIVEはオープニングからニューアルバムの楽曲を惜しみなくハイテンションで繰り出していく。最初のパートで珍しくのんが「心拍数が上がってる、ちょっと待って」とオーディエンスに語りかけ、そこからも止まることなく、怒涛の新譜の連続で福岡INSAを熱で包んでいく。

「私が私自身をしっかりと見つめて語り直す」をコンセプトに生み出された今回のアルバムを、のんとバンドメンバーは凄まじい熱量の再現力で披露。正にアーティストとしてののんの新たなステージ「今見るべきLIVE」だ。ラストで力を出し切るのんのメロさに圧倒される2時間のショーとなった。

■ツアーは残り3公演！「今ののん」を見逃すな

ツアーファイナルの東京公演はチケットがソールドしているが、9月19日大阪・9月21日仙台の公演は若干数チケットがあるようなので、”今ののん”を見逃さないでほしい。

PHOTO BY Yuki Katsumura

■リリース情報

2025.09.03 ON SALE

ALBUM『Renarrate』

■ライブ情報

『NON Renarrate tour 2025』

09/19（金）大阪・Yogibo META VALLEY

09/21（日）宮城・仙台darwin

09/23（火）東京・恵比寿ガーデンホール）

■関連リンク

のん OFFICIAL SITE

https://nondesu.jp/