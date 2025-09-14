【ライブレポート】自分を見つめ語り直すのんの歌が響く!『NON Renarrate tour 2025』が福岡よりスタート
のんの3rdフルアルバム『Renarrate』を掲げたツアー『NON Renarrate tour 2025』が、9月12日の福岡INSAの公演からスタートした。
■アーティスト・のんの新たなステージがここから始まる
LIVEはオープニングからニューアルバムの楽曲を惜しみなくハイテンションで繰り出していく。最初のパートで珍しくのんが「心拍数が上がってる、ちょっと待って」とオーディエンスに語りかけ、そこからも止まることなく、怒涛の新譜の連続で福岡INSAを熱で包んでいく。
「私が私自身をしっかりと見つめて語り直す」をコンセプトに生み出された今回のアルバムを、のんとバンドメンバーは凄まじい熱量の再現力で披露。正にアーティストとしてののんの新たなステージ「今見るべきLIVE」だ。ラストで力を出し切るのんのメロさに圧倒される2時間のショーとなった。
■ツアーは残り3公演！「今ののん」を見逃すな
ツアーファイナルの東京公演はチケットがソールドしているが、9月19日大阪・9月21日仙台の公演は若干数チケットがあるようなので、”今ののん”を見逃さないでほしい。
PHOTO BY Yuki Katsumura
■リリース情報
2025.09.03 ON SALE
ALBUM『Renarrate』
■ライブ情報
『NON Renarrate tour 2025』
09/19（金）大阪・Yogibo META VALLEY
09/21（日）宮城・仙台darwin
09/23（火）東京・恵比寿ガーデンホール）
■関連リンク
のん OFFICIAL SITE
https://nondesu.jp/