À¤³¦Î¦¾å¡¡ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡Öµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×½é¤ÎÀ¤³¦ÉñÂæ¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡ªÁ´¹ñ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤ê¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤¿¤Ê¤¡¡×
¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢½÷»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²Í½Áª¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½é¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡Ê£³£°¡Ë¡áÄ¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß¡á¤Ï¡¢¤·Îõ¤Ê£³ÃåÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ºÇÃæÅª¤Ë£±£²ÉÃ£¸£¸¤Î£¶ÁÈ£µÃå¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¸å¡¢ÅÅ¹©·Ç¼¨ÈÄ¤ËÍ½ÁªÄÌ²á¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸ý¤ò¼ê¤ÇÊ¤¤¤¡¢´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¶ìÏ«¿Í¡£Ãæ³Ø¹»£³Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²£´Ç¯º¢¤«¤é½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢£³£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¥«¥é¡¼¤Î¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥ì¥Ã¥É¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤³¤ì¤òÃå¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ß¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£½à·è¾¡¤Ï¤â¤¦Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£É×¤Î¥Ï¡¼¥É¥ëÁª¼ê¡¢ËÅÄ¾¼ù¤â¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ§¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤ëÃæ¡ÖÈà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë¤³¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤â¸ì¤ê¡¢¡ÖÆ±µéÀ¸¤Î¿¿»Ò¤â½à·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£Á´ÎÏ¤Î¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Öº£Æü½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ËÃæÅç¤Ò¤È¤ßÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡¡´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¡×¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÃæÅç¤Ò¤È¤ßÁª¼ê²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ª¤Ã¤¿¤Þ¤²¤¿¡×¡ÖÃæÅç¤Ò¤È¤ßÁª¼ê¡¡À¼¤¬¥¢¥Ë¥á¤À¤ï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¥°¥Ã¤ÈÍè¤¿¤Ê¤¡¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÃæÅç¤Ïº£µ¨°ìµ¤¤ËÈôÌö¡££··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£²°Ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÆüËÜÎòÂå£²°Ì¤Ç¡¢»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê£±£²ÉÃ£·£³¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë£±£²ÉÃ£·£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·ÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Êµ¤»ý¤Á¤òÁ´¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ë¹þ¤á¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£