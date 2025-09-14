12日（金）に開幕した2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）。 開幕2日目の13日（土）は予選ラウンドプールB、D、E、Gでそれぞれ2戦ずつ、計8試合が行われた。

プールGの日本代表は、初戦でFIVB世界ランキング16位のトルコ代表と対戦。しかし、まさかのストレート負けを喫し、苦しいスタートを切った。日本と同組である、カナダ代表vs リビア代表の試合は、カナダが3-1で勝利を飾っている。

またプールDでは波乱。FIVB世界ランキング10位のキューバ代表が29位のポルトガル代表に1-3で敗れている。

その他、プールEのドイツ代表vsブルガリア代表の試合は第1セットが38-40という激闘に。そのセットを取り切ったブルガリアがセッターのシメオン・ニコロフの活躍もあり0-3でストレート勝利を飾っている。

プールBのポーランド代表vsルーマニア代表の一戦でも、ルーマニアがFIVB世界ランキング1位のポーランドと接戦を演じるが、34-32でポーランドはセットを取ることを許さず。こちらもストレート勝利を収めた。

大会3日目の14日（日）はプールAの1試合が開催されるほか、プールC、F、Hでそれぞれ2戦ずつ、計7試合が行われる。

【世界バレー男子2025 9月13日結果】

アメリカ 3-0 コロンビア

第1セット 25-20｜第2セット 25-21｜第3セット 25-14



カナダ 3-1 リビア

第1セット 22-25｜第2セット 25-20｜第3セット 25-12｜第4セット 29-27



キューバ 1-3 ポルトガル

第1セット 25-20｜第2セット 22-25｜第3セット 19-25｜第4セット 19-25



日本 0-3 トルコ

第1セット 19-25｜第2セット 23-25｜第3セット 19-25



ドイツ 0-3 ブルガリア

第1セット 38-40｜第2セット 22-25｜第3セット 20-25



オランダ 3-1 カタール

第1セット 25-18｜第2セット 25-23｜第3セット 26-28｜第4セット 25-23



スロベニア 3-0 チリ

第1セット 25-19｜第2セット 25-20｜第3セット 25-16



ポーランド 3-0 ルーマニア

第1セット 34-32｜第2セット 25-15｜第3セット 25-19

【世界バレー男子2025 9月14日対戦カード】

11:30～アルゼンチン vs フィンランド

14:30～イラン vs エジプト

15:00～ウクライナ vs ベルギー

18:30～セルビア vs チェコ

19:00～フランス vs 韓国

22:00～ブラジル vs 中国

22:30～イタリア vs アルジェリア

