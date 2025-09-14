日本がトルコにストレート負け… 同組のカナダはリビアに勝利【世界バレー男子2025】
12日（金）に開幕した2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）。 開幕2日目の13日（土）は予選ラウンドプールB、D、E、Gでそれぞれ2戦ずつ、計8試合が行われた。
プールGの日本代表は、初戦でFIVB世界ランキング16位のトルコ代表と対戦。しかし、まさかのストレート負けを喫し、苦しいスタートを切った。日本と同組である、カナダ代表vs リビア代表の試合は、カナダが3-1で勝利を飾っている。
またプールDでは波乱。FIVB世界ランキング10位のキューバ代表が29位のポルトガル代表に1-3で敗れている。
その他、プールEのドイツ代表vsブルガリア代表の試合は第1セットが38-40という激闘に。そのセットを取り切ったブルガリアがセッターのシメオン・ニコロフの活躍もあり0-3でストレート勝利を飾っている。
プールBのポーランド代表vsルーマニア代表の一戦でも、ルーマニアがFIVB世界ランキング1位のポーランドと接戦を演じるが、34-32でポーランドはセットを取ることを許さず。こちらもストレート勝利を収めた。
大会3日目の14日（日）はプールAの1試合が開催されるほか、プールC、F、Hでそれぞれ2戦ずつ、計7試合が行われる。
【世界バレー男子2025 9月13日結果】
アメリカ 3-0 コロンビア
第1セット 25-20｜第2セット 25-21｜第3セット 25-14
カナダ 3-1 リビア
第1セット 22-25｜第2セット 25-20｜第3セット 25-12｜第4セット 29-27
キューバ 1-3 ポルトガル
第1セット 25-20｜第2セット 22-25｜第3セット 19-25｜第4セット 19-25
日本 0-3 トルコ
第1セット 19-25｜第2セット 23-25｜第3セット 19-25
ドイツ 0-3 ブルガリア
第1セット 38-40｜第2セット 22-25｜第3セット 20-25
オランダ 3-1 カタール
第1セット 25-18｜第2セット 25-23｜第3セット 26-28｜第4セット 25-23
スロベニア 3-0 チリ
第1セット 25-19｜第2セット 25-20｜第3セット 25-16
ポーランド 3-0 ルーマニア
第1セット 34-32｜第2セット 25-15｜第3セット 25-19
【世界バレー男子2025 9月14日対戦カード】
11:30～アルゼンチン vs フィンランド
14:30～イラン vs エジプト
15:00～ウクライナ vs ベルギー
18:30～セルビア vs チェコ
19:00～フランス vs 韓国
22:00～ブラジル vs 中国
22:30～イタリア vs アルジェリア