「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１４日、みどりスポーツパーク）

３戦先勝方式で争われている女子決勝の第２戦が行われた。王手を懸けていた２５年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブは、同２５年覇者のフォルティウスに６−７で敗れた。１次リーグの直接対決の成績も合わせ、互いが２勝２敗。午後２時３０分から行われる決勝第３戦の勝利チームが、ミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１２月、カナダ）に代表に決まる。

三つどもえで始まり、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが敗退した代表決定戦が、もつれにもつれ、最終戦を迎える。決勝第２戦ではＳＣ軽井沢クは、第２エンドに１点スチールを献上。その後は一進一退を続けたが、第８エンドにはフォルティウスの好プレーもあり、最後は６−７で敗れた。

サード上野結生は「みんなカーリング大好きだなと思った（笑）最後までなんだなって」と大混戦を笑い飛ばし、率直な思いを吐露。運命の第３戦へ向けて「あと１試合出し切りたい」と引き締めた。また姉のスキップ上野美優も「最後の１投まで満喫し尽くして、成長し続けたい」と決意を込めた。

◆カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選の代表決定戦の大会方式 女子は３チーム（ロコ・ソラーレ、フォルティウス、ＳＣ軽井沢ク）で１次リーグを行い、総当たりで２度ずつ対戦する。上位２チームが直接対決の成績を持ち越し、３戦先勝方式の決勝を行う。優勝チームはミラノ・コルティナ五輪最終予選（１２月、カナダ・ケロウナ）に出場。上位２カ国に与えられる本戦出場権の獲得を目指す。