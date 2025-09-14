ロシアのボルゴグラードにあるルクオイル社の石油精製所の全景＝２０２２年４月２２日/Reuters

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１３日の書簡で、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国に対してロシア制裁を巡る最後通告を発した。米国はＮＡＴＯ各国が足並みをそろえることに同意し、ロシアからの原油購入を停止した場合のみ、「大規模」なロシア制裁を発動するとしている。

トランプ氏の要求に応じれば、ＮＡＴＯ内での大きな転換になるとみられる。こうした措置を取ることがＮＡＴＯの集団的な利益になるかについては大きな疑問が残る。

トランプ氏はＳＮＳへの投稿でＮＡＴＯ加盟国に宛てた書簡を引用し、「すべてのＮＡＴＯ加盟国が同様の制裁措置に同意して着手し、ロシアからの原油購入を停止すれば、大規模な対ロシア制裁を科す用意がある」と表明した。

さらに「知っての通り、ＮＡＴＯの勝利への関与は１００％には程遠い。一部の加盟国によるロシア産原油の購入は衝撃的だ！ こうした行動はロシアに対する交渉や駆け引きの力を大幅に弱めるものだ。いずれにせよ、あなた方が足並みそろえれば私も『発動』する。いつになるかを教えてほしい」と投稿した。

トランプ氏はまた、中国に対する関税を大幅に引き上げて力を誇示するようＮＡＴＯ加盟国に要請。

「これに加え、ＮＡＴＯ全体で中国に５０〜１００％の関税を課し、ロシアとウクライナの戦争が終結した後に完全撤回する措置も取れば、多大な犠牲を出しているこのばかげた戦争を終わらせるのに大いに役立つだろう」と述べた。

もしこうした措置を取れば、ロシアによるウクライナ戦争は「速やかに」終結するとしている。

ＣＮＮの報道では、欧州連合（ＥＵ）は海上輸送されるロシア産原油の輸入やディーゼルのような石油精製品を禁止したものの、多くの国は今なおロシア産化石燃料や液化天然ガスの輸入を続けている。

トランプ氏は対ロシア追加制裁の可能性を繰り返しほのめかしており、１２日にはＦＯＸニュースの番組で「銀行に対する非常に厳しい制裁」を検討していると述べ、石油や関税にも言及した。

ロシアはウクライナに全面侵攻する前、ＥＵへの最大の原油供給国だった。その後、ＥＵは海上輸送されるロシア産原油の輸入やディーゼルのような石油精製品を禁止。その結果、ユーロスタットの最新データによると、２０２５年１〜３月期の欧州への石油輸出額は１４億８０００万ユーロに減少し、２１年１〜３月期の１４０億６０００万ユーロから大幅に落ち込んでいる。