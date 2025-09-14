プロランナー・川内優輝が男子日本を徹底解説

陸上の世界選手権東京大会は13日に開幕した。プロランナーの川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）が「THE ANSWER」の単独取材に応じ、男女マラソンの日本選手を徹底解説。15日号砲の男子は「青山学院っぽくない」選手に熱視線を送った。

日本男子は吉田祐也（GMOインターネットグループ）、近藤亮太（三菱重工）、小山直城（Honda）の布陣で世界に挑む。世界陸上に4度出場し、マラソンのキャリアが140戦を超える“百戦錬磨”の川内が注目しているのは、吉田だ。

「福岡国際で2回勝っているというのはなかなか最近の日本人ではないこと。昨年の福岡国際は圧倒的で、他の選手は気温が上がってきて結構失速していく中、ラストを上げていくような感じで大会記録で走っていますので。かなり強い走りをしている印象がありました」

吉田は福岡国際を20年に2時間7分5秒で制し、昨年は2時間5分16秒の日本歴代3位で2度目の優勝を飾った。特に昨年は圧倒的な強さで、前半よりも後半の方が速い「ネガティブスプリット」でライバルを突き放した。

青学大OBの28歳。箱根駅伝では4年時の20年に初出場し、4区区間新（当時）で総合優勝に貢献した。同じ埼玉県の高校出身、言葉をかわしたこともある川内の目に映る、吉田のキャラクターとは。

「凄く真面目で礼儀正しい印象があります。いい意味で青山学院の選手は明るいイメージがありますが、吉田選手は青山学院っぽくないというか…。インタビューを聞いていてもふざけたことを言わないですし。いや、ふざけたことを言っても別にいいんですけどね！」

吉田は「下積みの苦しさも知っている」 小山は「クレバーな走りの印象」

吉田は箱根では3年まで出番がなく、エリート街道を駆けてきたわけではない。本来は大学卒業で競技を引退するはずだったが、20年の別府大分毎日マラソンで3位と好走したことで、現役を続行。様々な経験が力になると川内は見ている。

「4年で初めて箱根を走ったように下積みの苦しさも知っています。一度は辞めようと思ったところからやり直したのも覚悟が違うと思いますね」

今季はトラックの5000メートルで自己記録を更新し、6月の函館マラソンでもハーフで自己ベストをマーク。「調整も順調に映りますし、一番期待できるのかなと思っています」と川内は語った。

小山は23年のマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）を制し、昨夏のパリ五輪に出場した。MGCで小山に抜かれたことは、川内の記憶に深く刻まれている。

「小山選手はクレバーな走りをする印象ですね。MGCでも勝負所まで引っ張らずにいて、周りの選手を見て2段階スパートで勝ちました」

世界選手権のマラソンはMGCに似たコースで行われる。

「MGCで勝ったのはプラスになると思います。集団の中で隠れていて追いついていくという同じような展開であれば、成功体験が背中を押すんじゃないでしょうか」

吉田と近藤は参加標準記録を突破した上での代表選出だったが、小山は選考会では納得のタイムで

走れず。日本陸連の基準で最優先となっていた、ポイント制による選考で1位となって切符をつかんだ。他に参加標準突破ランナーがいただけに、川内は小山の胸中に思いをはせる。

「今回の選考でいろいろ悔しい思いをしていると思うんですよ。本番で結果を残して見返したいんじゃないですかね。『見てろよ』みたいな気持ちが強いんじゃないかと思っています」

「ここ数年で一気に伸びた」近藤への期待は

近藤は今年2月の大阪で、日本人トップの2位と快走した。2時間5分39秒は初マラソン日本最高で日本歴代5位。鮮烈な印象を残した25歳を川内はどう見ているのか。

「近藤選手はここ数年で一気に伸びた印象がありますね」

順大時代は4年時の22年箱根駅伝に1度出場しただけで、10区区間14位。三菱重工1年目も特筆すべき実績はなかったが、2年目の23年の全日本実業団ハーフで1時間0分32秒の好タイムをマークし、日本人トップの3位となった。

「実業団ハーフで突然、1時間0分台で走ってハーフが強いんだなと思ったら、大阪マラソンでいきなり2時間5分台で走ってしまう。勢いが凄いな、と」

一方でキャリアが浅い懸念材料がある。「この2レースくらいしか好レースがない感じがするんですよね。ハマれば強いと思いますが、安定した実績は残せていないのかなと思っています」と川内は分析した。

世界選手権での日本男子の入賞は13年モスクワ大会5位の中本健太郎が最後で、表彰台は05年ヘルシンキ大会銅メダルの尾方剛までさかのぼる。

谷口浩美が金メダルを獲得した91年以来、34年ぶりの東京開催で、日本の3選手が上位進出を狙う。



（THE ANSWER編集部・杉本 亮輔 / Ryosuke Sugimoto）