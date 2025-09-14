wacciが、9月13日(土)に東京・日比谷野外大音楽堂にて初となるワンマンライブを開催した。本公演はチケットが即日SOLD OUTし、当日は多くのファンが駆けつけた。

ライブは「泣きっ面」「大丈夫」「晴れるから」と、長年wacciを支えてきたファンにはたまらない楽曲で幕を開け、結成15周年にふさわしいセットリストを冒頭から披露。「夢を叶えに来ました。野音へようこそ」と話し会場を沸かせる。

さらに、トランペット・サックス・トロンボーンを迎えたサポートメンバーによる特別編成で臨んだ「東京ドリーム」では、華やかなホーンセクションが加わり、楽曲に一層の躍動感をもたらした。続いて披露された「空に笑えば」「別の人の彼女になったよ」では、ボーカル・橋口洋平がエモーショナルな歌声で会場を魅了した。

「どんな小さな」ではアコースティック編成で観客とのシンガロングが演出され、会場全体が一体感に包まれる。ライブ後半には「正義と悪」「Ah!Oh!」「フレンズ」を立て続けに披露し、再びホーンセクションが加わることで、力強いブラスがサウンドを押し上げ、サビの高揚感を増幅させた。

そしてクライマックス、ライブの定番曲「最上級」では銀テープが舞い、会場のボルテージは最高潮に。MCで「インディーズ時代からずっと大事に演奏してきた曲をやります。寂しい、辛い、苦しいとか、そういう感情になった時に励まされる言葉は思ってないけど、横で寄り添って共感してあげられるような、そういう形で共に生きていけるバンドでありたい。」と語り「東京」を披露。その圧倒的な存在感で観客を引き込んだ。

アンコールでは「言葉から風景を思い浮かべながら聴いてください」と新曲「彼女じゃなくなるのに」を初披露。翌日9月14日(日)に配信リリースすることをサプライズ発表。最後に「宝物」を披露し、「別の人の彼女になったよ」「恋だろ」といった代表曲から最新アルバム『Dressing』収録曲まで幅広く届けた本公演は、大きな感動と一体感に包まれながら幕を閉じた。

ライブで発表された新曲「彼女じゃなくなるのに」は9月14日(日)に配信リリースされ、さらに10月29日(水)には「一粒」を配信リリースすることも決定。両曲のジャケット写真も公開となった。

この2曲は恋愛ソングで定評のあるwacciが “恋の終わり” をテーマに制作した。一対をなす楽曲として、環境や立場の異なる２人の主人公それぞれの心情を書き分けている。

9月14日(日)に配信リリースとなる「彼女じゃなくなるのに」は、大好きなのに手放さなければならない矛盾や葛藤を切実かつリアルに表現し、再会の喜びと別れの苦しさが交錯する歌詞の世界をVo.橋口の真っ直ぐな歌声と、バンドサウンドとストリングスで包み込んだエモーショナルなバラードソング。15周年を彩る新たな楽曲として注目したい。

また、10月からは全国8か所を巡る＜wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~＞もスタートする。チケットは一般発売中。

■橋口洋平（wacciボーカル・ギター）コメント

思い出と、感謝と、後悔と、決意と。

「さよならの瞬間」に芽生える感情とその美しさを描くのに1曲じゃ足りませんでした。

恋の終わりを切り取って、それぞれ違う調理の仕方で作った2曲。

是非お聞きください。

セットリスト＜wacci park 2025 at日比谷野外大音楽堂＞

1​.泣きっ面

2​.大丈夫

3​.晴れるから

4​.東京ドリーム

5​.空に笑えば

6​.別の人の彼女になったよ

7​.ピント

8​.どんな小さな

9​.恋だろ

10​.まばたき

11​.風

12​.少年

13​.正義と悪

14​.Ah!Oh!

15​.フレンズ

16​.最上級

17​.あなたの隣で

18​.東京

En1​.彼女じゃなくなるのに

En2​.宝物

リリース情報

■「彼女じゃなくなるのに」

2025年9月14日(日)配信リリース

https://wacci.lnk.to/0slC5C

作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈 ■「一粒」

2025年10月29日(水)配信リリース

作詞・作曲：橋口洋平 編曲：因幡始

ライブ情報

■＜wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~＞ 10/4(土)東広島芸術文化ホールくらら 大ホール【広島】

OPEN 16:30 / START 17:30 11/2(日)紀南文化会館 大ホール【和歌山】

OPEN 17:00 / START 18:00 11/8(土)Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール【愛知】

OPEN 17:00 / START 18:00 11/15(土)仙台市若林区文化センター【宮城】

OPEN 17:00 / START 18:00 11/16(日)水戸市民文化会館グロービスホール【茨城】

OPEN 17:00 / START 18:00 11/22(土)ユメニティのおがた【福岡】

OPEN 17:00 / START 18:00 11/29(土)NHK大阪ホール【大阪】

OPEN 17:00 / START 18:00 1/10(土)昭和女子大学人見記念講堂【東京】

OPEN 16:00 / START 17:00

フェス・イベント出演情報

■＜MotoGP™︎ Night Live＞

日時：9/27(土) OPEN & START 16:00~20:00

会場：モビリティリゾートもてぎ【栃木】 ■＜香川大学医学部 第46回 香川大学医学部祭2025＞

日時：10/12(日) OPEN 15:00 / START 15:30

会場：香川大学医学部体育館【香川】 ■＜WEST. 初の主催フェス “WESSION FESTIVAL 2025”＞

日時：10/13(月・祝) OPEN 11:00 / START 13:00

会場：万博記念公園 東の広場【大阪】 ■＜Penthouse presents “Brandnew Dancehall”＞

日程：10/25(土)

会場：名古屋 COMTEC PORTBASE【愛知】 ■＜徳島大学「第73回 徳島大学 常三島祭」＞

日時：11/1(土) OPEN 17:00 / START 17:30

会場：徳島大学常三島キャンパス体育館【徳島】 ■＜FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”＞

日時：12/20(土) OPEN 15:00 / START 16:00

会場：横浜BUNTAI【神奈川】

