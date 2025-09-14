まだまだ厳しい残暑が続きますが、暦の上では食欲の秋が到来。東京の谷中・根津・千駄木の3つの地域を合わせた谷根千エリアには、地域に根付いた飲食店や食べ歩きや昼飲みができるお店が立ち並ぶ商店街があり、秋の散策をするのにぴったり。ランチも夜の酒＆肴も楽しめるお店が揃う谷根千のおすすめ店舗を厳選して一挙ご紹介！連休のお出かけのご参考にいかがでしょうか。

●谷中

【居酒屋】『谷中 酒喰 清太郎』

【イタリアン】『nenecolo（ネネコロ）』

【中華料理】『中国菜〜道dao（ダオ）〜』

【クラフトビール】『BUZZED LAMB BREWING（バズ ドラム ブルーイング）』

●根津

【居酒屋】『さかなのさけ』

【居酒屋】『車屋』

【ビストロ】『ビストロダブリン』

【フレンチ】『ブラッスリーリーヌ』

【創作フレンチ】『柔菜（やわらな）ハタウチ』

【台湾料理】『麻膳堂（MAZENDO）』

【ベトナム料理】『バブバル』

●千駄木

【居酒屋】『小料理 にしくら』

【お好み焼き】『お好み焼処 小奈や』

酒、人、地元への愛があふれる下町の粋な店『谷中 酒喰 清太郎』＠谷中

谷根千はいい意味でクセ強めの店が多い。というのは筆者の感想。この店もまたハマったら抜けられない沼のひとつかも。そこは酒の魅力を再発見する学校でもあり、新しい味との出合いの場でもあり。日本酒や焼酎を中心に国産ジンなど幅広く揃える酒は地方でしか出回らない銘柄も多く、店主の山田さんに好みの味を託せば愛ある説明と共にドンピシャが提案される。この対話こそ魅力、もっとも大事にする部分とか。

この山田さんの経歴だが、聞けば曾祖父は造り酒屋を営んでいたそうで、DNAに導かれるように東京農業大学醸造科学科で酒造りを学び、酒屋で10年、飲食で8年修業して独立した。酒を知り尽くした彼が作る肴もまたいいんですよ。ハムや漬物など谷根千の店の食材を多く使うのは地元を盛り上げたいから。独学のラーメンもあったり……とにかくクセになる店！

地鶏天草大王手羽焼800円、腰塚ハムのみょうが巻600円

『谷中 酒喰 清太郎』【手前】地鶏天草大王手羽焼800円・【奥】腰塚ハムのみょうが巻600円 産地直送「天草大王」は旨みが濃厚。つまみはどれも酒に合う味。酒は全国の蔵元を回った豊富な経験と縁を生かして独自ルートで仕入れる。王道から地元でしか飲めないレアものまで品揃えは約300種 ※つまみは随時変わる

『谷中 酒喰 清太郎』店主：山田智之さん

店主：山田智之さん「“清太郎”は造り酒屋を営んでいた曾祖父の名前です」

『谷中 酒喰 清太郎』

［店名］『谷中 酒喰 清太郎』

［住所］東京都台東区谷中3-1-3 2階

［電話］080-7584-4930

［営業時間］18時〜24時

［休日］火

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅1番出口から徒歩5分

昭和の横丁にファンが集う絶品イタリアン『nenecolo（ネネコロ）』＠谷中

路地裏に名店ありとはよく言った。そう、路地も路地です、戦後から続く昭和のアーケード横丁「初音小路」。小さな飲み屋がぎゅっと詰まった一角に堂々とはためくイタリア国旗が目印だ。正直言って驚いたのは、初心者なら一瞬ひるむシブい横丁の、しかも激狭店で夜な夜な名店仕込みの腕が披露されていること。

例えばイカスミのパスタは煮込んだイカの旨みとフレッシュ感のあるトマトソースのバランスが絶妙。これ目当てに〆ラーメンならぬ〆パスタだけで駆け込む常連もいるとか。

イカスミのリングイネ1760円

『nenecolo（ネネコロ）』イカスミのリングイネ1760円 柔らかく煮たイカにトマトソースのフレッシュ感を加え、アンチョビでコクを出す

「イタリア料理はその土地の食材や風土を生かした地方料理。それを日本でやるからには旬の力強い素材を使うこと」と考える店主の渡邉さん。自ら市場で選ぶ鮮魚をはじめ、福岡の実家で両親が作る野菜を使った料理はさりげないけど食材のパワーが宿る。今日の癒し、明日の活力となる味だ。

『nenecolo（ネネコロ）』店主：渡邉良雄さん

店主：渡邉良雄さん「感動と癒しが感じられる料理を作りたいと思っています」

『nenecolo（ネネコロ）』

［店名］『nenecolo（ネネコロ）』

［住所］東京都台東区谷中7-18-13

［電話］090-3410-6504

［営業時間］18時〜24時、日15時〜22時

［休日］月

［交通］JR山手線ほか日暮里駅西口から徒歩5分

気軽な雰囲気で確かな腕の中華を楽しむ『中国菜〜道dao（ダオ）〜』＠谷中

ホテルの高級中華で腕を磨いて25年。独立は生まれ育った谷根千界隈で、と決めていた。中国語でダオと読む店名『道』は店主・張さんの名の1字でもあり、自分流の味で歩み始めた人生の“道”そのものでもあるのだろう。修業時代は広東料理が中心だったが、自身の店では枠にとらわれず幅広い手法を取り入れているそう。

麻婆豆腐〜道〜スタイル1500円

『中国菜〜道dao（ダオ）〜』麻婆豆腐〜道〜スタイル1500円 花椒で香りとシビレを効かせたヤミツキになる味。豆腐は一度塩茹ですることで型崩れを防ぐなど仕込みの手間を惜しまない。ランチは皿で提供

看板は麻婆豆腐。夜は土鍋で提供するそれは四川・漢源地方の最高級花椒を使うことで香り高く爽やかなシビレを際立たせており、辛みとコクが複雑に絡み合う奥深い味だ。大きな半月の餃子も人気。中華料理店を経営していた父の実家のレシピを受け継ぐもので、ニンニク不使用の餡はしっかり味が付いているからそのままでもばくばくイケる。丸々と太った広島の牡蠣を使う炒め物など味付けやソースの調合はさすが。その実力は味わうほどに納得するはず。

『中国菜〜道dao（ダオ）〜』オーナーシェフ：張道昌さん（中央）フロアマネージャー：海老根あゆみさん（左）スタッフ：涌井優羽さん（右） 張さんは京王プラザホテル「南園」出身

オーナーシェフ張道昌さん（中央）フロアマネージャー海老根あゆみさん（左）スタッフ涌井優羽さん（右）：「おいしいと納得する味を提供するよう心掛けています」

『中国菜〜道dao（ダオ）〜』

［店名］『中国菜〜道dao（ダオ）〜』

［住所］東京都台東区谷中1-1-31池之端コーポII 1階

［電話］03-5834-7046

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時〜21時（20時半LO）

［休日］月、隔週の日

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩5分

自家醸造のビールとおいしい料理で乾杯！『BUZZED LAMB BREWING（バズ ドラム ブルーイング）』＠谷中

古い建物が残る谷根千でもひと際目を引く築約100年の一軒家。軒下の杉玉に呼ばれて扉を開ければそこは素晴らしきビール天国だった♪というのもここ、クラフトビールの魅力にハマった老舗酒屋で働く田村さんらが「自分たちで造りたい！」という思いを実現させた醸造所兼ビアバー。つまりその1杯に若き情熱と感性がたっぷり注がれているというワケ。

SnekeStreetIPA800円、3点盛り1400円

『BUZZED LAMB BREWING（バズ ドラム ブルーイング）』【左手前】SnekeStreetIPA800円・【右奥】3点盛り1400円 ※写真は4種のキノコのハーブマリネ、梅とザーサイのさっぱり豆腐、枝豆とヤングコーンの香ばし醤油 ビールに合うよう考案した料理

定番は設けず、常に違う味に挑戦してクラフトの多様性と包容力を表現したいそう。ちなみに取材時は苦みを効かせたIPAなど6種がスタンバイ。基本的に一度造ったレシピは再登場させないとかで、一期一会の体験にワクワク。で、ほろ酔いの舌に刺激をくれるのが高級フレンチでも経験を積んだシェフの料理。ビールとの相性を考えてハーブやスパイスを使った味も多く、これがね、ほどよくパンチあり。杯が進むぅ。

『BUZZED LAMB BREWING（バズ ドラム ブルーイング）』シェフ：池葉友樹さん（左）ブルワー：田村光さん（中央）ブルワー：佐藤玲央さん（右）

ブルワー田村光さん（中央）ブルワー佐藤玲央さんシェフ池葉友樹さん（左）：「さまざまな材料を使って新しい味に挑戦します！」

『BUZZED LAMB BREWING（バズ ドラム ブルーイング）』

［店名］『BUZZED LAMB BREWING（バズ ドラム ブルーイング）』

［住所］東京都台東区谷中4-2-39

［電話］070-2234-6839

［営業時間］12時〜14時半LO、16時〜19時半LO ※金の夜は〜21時LO、土12時〜21時LO、日12時〜19時半LO

［休日］月・火

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅1番出口から徒歩8分

いい塩梅の上方料理と素直な酒に心和む『さかなのさけ』＠根津

新店といえば新店だけれど、歴史は長く大阪は南船場で開業して17年、縁あって六本木に移転した後さらに17年。前々から夫婦で惹かれていたこの谷根千の風景の中に暖簾を出したのが昨年2月のこと。料理を作るのは、“えっちゃん”こと悦子さん。子供の頃からの料理好きに加え、食の宝庫・大阪に嫁いだこともそれに拍車をかけた。

自家製ひろうす800円、太刀魚南蛮漬900円

『さかなのさけ』【手前】自家製ひろうす800円 豆腐やつなぎのつくね芋、それぞれの具材の風味や食感が響き合う・【奥】太刀魚南蛮漬900円 酸味はおだやかで、軽やかな甘みが酒に合う。魚の種類はその時々による

手書きのメニューに並ぶのは、昆布のダシを主体にした上方の味。「自家製ひろうす」は、中からエビや銀杏、れんこんなどのお宝がゴロゴロと現れてご馳走感たっぷりだし、南蛮漬けの柔らかな甘酢も舌に沁みる。割烹ほど堅苦しくなく、家庭料理よりも芯が通ったちょうどいい塩梅に心が和むのだ。合わせる日本酒のセレクトは秀嗣さんの担当。食中酒として優秀な素直な味わいの銘柄を中心に置いていて、えっちゃんの料理にそっと寄り添わせている。

『さかなのさけ』マスター：田中秀嗣さん（左）料理長：悦子さん（右）

マスター田中秀嗣さん（左）料理長悦子さん（右）：「ボリュームも調整しますのでおひとりでも気軽にどうぞ」

『さかなのさけ』

［店名］『さかなのさけ』

［住所］東京都台東区谷中1−4−15

［電話］03-5842-1138

［営業時間］17時半〜21時半LO

［休日］日・月・祝（火は不定休）

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩4分

人気の理由がすべて詰まった老舗『車屋』＠根津

歴史を感じさせる佇まいの店内から漏れ聞こえる楽しそうな声に誘われて暖簾をくぐる。そこには呑兵衛の楽園が広がっていた。しっぽりと過ごす常連もいれば、愉快に飲み交わす団体や仲睦まじいカップル……老若男女が笑顔で集う雰囲気のよさに包まれながら壁に目を向けると壁いっぱいにメニューがずらり。

人気の「すずきの秘伝揚」は香ばしく揚げられたスズキに絶妙に甘辛味噌が絡む逸品。日本酒との相性が抜群の「大玉子焼」も創業当時からの名物で、ダシが効きつつほのかな甘さもあって笑みがこぼれる。

『車屋』（手前）すずきの秘伝揚850円 道場六三郎さん仕込み秘伝の一品（左奥）麒麟山ハイボール700円（右奥）大玉子焼700円 贅沢に卵を5つ使用、わずかに加えた生クリームがおいしさの秘訣。すっきりとしたのど越しの日本酒ハイボールと

ほかに刺身や小料理も細やかな気遣いがキラリと光り、どれもが旨い。実はご主人、あの“和の鉄人”道場六三郎氏の下で修業をした経歴の持ち主。そんな料理人の逸品がお値打ちで楽しめるとは！誘われるがまま入って大正解。根津で呑むなら、まずはここから。

『車屋』店主：柳井一成さん

店主：柳井一成さん「定番に旬の味、100種ほどの多彩な味を楽しんで」

『車屋』

［店名］『車屋』

［住所］東京都文京区根津2-18-2

［電話］03-3821-2901

［営業時間］17時〜23時15分（22時15分LO）土は16時〜

［休日］日・祝

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩3分

洋食とベルギービールで過ごす週末ランチ『ビストロダブリン』＠根津

なめらかなレモンイエローの肌に映えるケチャップの赤。オムライスのお手本のようなルックスに胸がときめいた。夜はベルギービールを豊富に揃えるビストロが土・日・祝限定で出すランチのひと皿だ。

オムライス1200円

『ビストロダブリン』オムライス 1200円 うどんのカエシを隠し味に使ったコンソメスープ付き

王道ながらも旨さアップの工夫があれこれあって、チキンライスに使う鶏肉や玉ねぎなどの具材は、どれも細かく刻んで米の粒感と馴染んで一体感を生んでいる。

卵3個分を生クリームで伸ばし、バターで焼いたふわっと厚みのあるオムレツがそれをリッチに抱き止める。

そしてランチのもう一品がハンバーグ。焼き目をしっかりつけた合い挽き肉のパテから広がる香ばしさに、ほろ苦くコク深い自家製デミグラスが響き合い、ご飯ももちろん進むけど、ベルギービールにだって最高に合うのです！

『ビストロダブリン』店主 松本千重さん

店主：松本千重さん「昼も12時までの早い時間帯なら予約を承ります」

『ビストロダブリン』

［店名］『ビストロダブリン』

［住所］東京都文京区根津2-10-1

［電話］03-3828-0888

［営業時間］17時〜22時LO、土・祝：11時半〜14時、17時〜22時LO、日：11時半〜15時半LO

［休日］月

［交通］地下鉄千代田線根津駅2番出口から徒歩2分

味もコスパも最高の軽やかなフレンチ『ブラッスリーリーヌ』＠根津

色とりどりの野菜に、パテやリエットなどの自家製シャルキュトリがセンスよく盛られた前菜にパッと心が華やいだ。そこへタイミングよくリベイクされたホカホカのパンがやってきたならワインに手を伸ばさずにいられない。続くメインは鶏・豚・牛に魚介などから8種類も用意され、どれにしようか悩むのも楽しさだ。

Menu Combi〜2皿ランチ〜1980円（メインは魚介のラザニア）

『ブラッスリーリーヌ』Menu Combi〜2皿ランチ〜 1980円 （メインは魚介のラザニア） この日のシャルキュトリはパテ・ド・カンパーニュ、豚肉のリエット、イカスミのソーセージ

北川裕基シェフが大事にするのは、素材が持つ味わいと風味。

例えば「魚介のラザニア」は、ごろっと入ったエビやタコの旨みがキチンと主役を張っているし、ロゼ色に仕上げた蝦夷鹿はどっしりとしたコクをベリーのソースで軽やかに包んでいる。

そしてぜひ追加したいのが食後のデザートだ。こちらはパティシエである奥様が担当し、どれも洗練された味わいに思わず頬が緩む。

『ブラッスリーリーヌ』オーナーシェフ 北川裕基さん

オーナーシェフ：北川裕基さん「今時季は特に混雑するため、お早めのご予約を」

『ブラッスリーリーヌ』

［店名］『ブラッスリーリーヌ』

［住所］東京都文京区根津1-1-14らーいん根津201

［電話］03-5834-2333

［営業時間］11時半〜15時（14時LO）、17時半〜22時半（20時LO）

［休日］月（祝は営業し翌火休）、不定期で火曜を2回

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩1分

野菜の栽培過程をストーリーにしたコース『柔菜（やわらな）ハタウチ』＠根津

白状すれば、野菜がこれほど料理の主役になるなんて思いもよらなかった。組み合わせを工夫したり、粉末にしてタルト生地にしたり、味の要となるソースにしたり。その個性と未知の可能性を創作フレンチに昇華させる店主・松尾さんの世界観に感心。

おまかせ4品コース4500円（月替わり・取材時は3月の内容）

『柔菜（やわらな）ハタウチ』【右手前】ハタウチ（土づくり）赤水菜、春菊、ミニトマト、八朔のサラダ・【右奥】野菜のお引越し（定植）ルッコラクリーム、せとか、ホタテの玉葱タルト・【左手前】種まきそら豆、グリーンピース、島らっきょうのオイル煮・【左奥】柔土う（中耕）菜花、のらぼう菜のポシェ、コブミカン葉 野菜が育つ過程をコース料理で表現。例えば「種まき」を表現した1品は野菜の種のそら豆などを自家製の香味油でオイル煮に。産直野菜は飛騨高山など各地から。生産者との交流も大切する

ある客が「薬膳のよう」と称したのも納得、どれも旬の素材力がすーっと細胞に浸透するような滋味深さがある。もちろん肉や魚も使うのだが、なぜ主軸が野菜なのか。

聞けば家庭菜園をやっていた祖父母の影響で幼少期から好きだったことが原点とか。生産者が丹精込めて作ったその力強いおいしさを栽培の裏側と共に伝えたいと、コースでは「土作り」から「収穫」までの過程をひと皿ずつ独自の料理で表現する。和のダシ使いで旨みを引き出すなど実は和食出身の技を生かした味は軽やか。食べ疲れず、体の芯から元気になる。

おまかせ8品コース7700円

『柔菜（やわらな）ハタウチ』【手前】栄養のバランス（追肥）ラムの肩三角、行者ニンニク、セリ、ベビーリーフ・【奥】自家製すじ青のりパン1個300円 炭火で焼いたラムは行者ニンニクのピュレと柿酢を合わせた味付け。塩漬けのセリが食感と味のアクセント

『柔菜（やわらな）ハタウチ』スタッフ：相馬一文さん（左）、店主：松尾裕さん（右）

スタッフ：相馬一文さん（左）、店主：松尾裕さん（右）「常に新しい挑戦を。4月からは土日限定ランチも！」

『柔菜（やわらな）ハタウチ』

［店名］『柔菜（やわらな）ハタウチ』

［住所］東京都文京区根津2-12-13富田ビル1階

［電話］080-2503-8087

［営業時間］18時〜24時（23時LO）

［休日］水曜日

［交通］地下鉄千代田線根津駅1・2番出口から徒歩2分

日本1号店！本場台湾の味に下町が沸く『麻膳堂（MAZENDO）』＠根津

牛肉麺（ニュウロウメン）は、魯肉飯や小籠包と同じく、台湾の人々のソウルフード。台北発の人気店がそれを引っ提げ昨年1月、ここ根津にやってきた。

本店と同じく看板を張るのが「麻辣牛肉麺」。スープは牛骨から丁寧にとり、そこへ20種類以上の薬膳スパイスをブレンドした自家製麻辣醤を合わせていく。

麻辣牛肉麺1760円（滷肉飯套餐（ルーローセット）＋660円）

『麻膳堂（MAZENDO）』麻辣牛肉麺 1760円（滷肉飯套餐（ルーローセット）＋660円） 具材のもやしやねぎの食感も絶妙なアクセント

やや縮れを帯びたツルモチの手打ち麺を啜れば、辛さや痺れのなかから牛エキスのコクが膨らんで、どっしりした小麦の風味を受け止める。上に乗るのは柔らかく仕上げた短角牛のスライスに台湾湯葉、そして現地の定番食材である生レバーに似た“鴨血”と、食べるそばから心はかの地へひとっ飛び。

さらに麺や飯物以外にも餃子や腸詰などのおつまみメニューもわんさかあって、昼飲みするにもぴったりなのだ。

『麻膳堂（MAZENDO）』マネージャー 王詩惠さん

マネージャー：王詩惠さん「カウンター席もあります。ひとりでもお気軽に」

『麻膳堂（MAZENDO）』

［店名］『麻膳堂（MAZENDO）』

［住所］東京都文京区根津2-16-8タケヤビル1階

［電話］03-5842-1132

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時半〜22時（21時LO）

［休日］不定休

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩2分

日本×ベトナムの心弾むオリジナル料理『バブバル』＠根津

両親はベトナム出身、生まれ育ちは日本という店主・青山和樹さん。そんな彼が作るのは、母の味をベースに和の食材やテイストを組み合わせた、わくわくするような料理たち。

この日のお通しの生春巻きには香草パン粉で焼いたサバを使い、おつまみのモツ煮込みだって味噌や醤油にベトナムの調味料を合わせ、どこかアジアの風を感じる味わいに。

昼も夜も人気のフォーは、鶏ガラを炊いた澄んだスープに、カツオ節と昆布のダシを加えたオリジナル。エスニックな香りの中にも余韻に残る和の風情が舌に馴染んでくれる。

海老団子とトマトのフォー1100円

『バブバル』海老団子とトマトのフォー 1100円 鶏ガラ×和風ダシのスープにタマリンドやトマトで作る自家製ペーストを合わせた爽やかな味わい

ランチは他にもハノイのつけ麺・ブンチャーにバインミーやコムガー（蒸し鶏のせ炊き込みご飯）、デザートには手作りのベトナムスイーツもと選ぶ楽しさでいっぱいだ。

『バブバル』店主 青山和樹さん

店主：青山和樹さん「ベトナムのビールや蒸留酒の他にワインも多数あり！」

『バブバル』

［店名］『バブバル』

［住所］東京都文京区根津1-1-19シティハイツ根津1階

［電話］03-5834-7578

［営業時間］11時半〜14時LO、17時半〜22時LO

［休日］月の夜・火

［交通］地下鉄千代田線根津駅2番出口から徒歩1分

安くて旨い肴と夫婦のもてなしの虜になる『小料理 にしくら』＠千駄木

こちらも舞台は昭和の横丁「すずらん通り」だ。創業28年になるその店の、年季の入った格子戸を開ける少しの勇気が呑兵衛人生を変えるやもしれん。いや大げさじゃなく。何せ焼酎キープがトータルで874本目（!!）という長年の常連や、仕事帰りにわざわざ電車を降りてまで通う馴染み客も少なくないのだから。

偏愛の理由は品書きを見れば腑に落ちる。市場で目利きした鮮魚の刺身に天ぷらにオムライスまで、小さな厨房から繰り出されるお値打ちの美味が約90種！

お刺身お好み3点盛1500円

『小料理 にしくら』お刺身お好み3点盛1500円（写真は本まぐろ中とろ、天然ひらめ、あじたたき） 築地などで仕入れる魚の刺身はお得。紅しょうがのかき揚はサクサク。店主は数々の高級店で腕を磨いた

店主曰く「自分がおいしいと思う味だけ」、飽きないよう日々新作も加わるそう。しかもですよ、焼鳥など調理に使う塩もカツオと昆布のダシで煮詰めた自家製という正直な旨さはどれもズキュンズキュンと胸を打つ。女将さんの朗らかな笑顔もご馳走で、ただいまぁ〜と暖簾をくぐりたくなるんです。

『小料理 にしくら』店主：西倉政雄さん（左）、女将：恵美さん（右）

店主：西倉政雄さん、女将：恵美さん「毎日のように通ってくれる常連さんもいます」

『小料理 にしくら』

［店名］『小料理 にしくら』

［住所］東京都文京区千駄木3-44-10

［電話］03-3824-4020

［営業時間］営18時〜23時（22時LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅2番出口から徒歩5分

至高の粉モンに、日本産ワインが寄り添う『お好み焼処 小奈や』＠千駄木

ひと口、またひと口と箸が止まらぬまま思う。ああ、お好み焼ってこんなに軽やかな食べ物だったのか。とにかく生地がさくりふわりと旨い。初めての経験に驚き聞けば、空気を含ませることが肝要なのだと気さくな店主が教えてくれた。

ミックス1200円

『お好み焼処 小奈や』ミックス1200円 創業は1993年。店主が調理したものを熱々の鉄板でいただける

キャベツは水分を抜くため前日に仕込み、サイズを大小に変えてカット。卵は卵白をメレンゲに、最後に山芋を加えることで絶妙の食感と味わいが生まれるそうだ。備え付けのピリッとスパイシーなどろソースを垂らせば気分はもう大阪。

そのまま「ビール！」と行きたいところだがここではワインに合わせるのがおすすめ。地元の酒屋さんの勧めで始めた日本産のナチュラルワインとの組み合わせは、これがまたソースの香りと軽い生地に相性抜群。香りが華やかに広がるのだ。どちらかといえば広島派の私だが、この店だけは関西派、万歳！

『お好み焼処 小奈や』店主：山中 直幸さん（左）、女将：智恵子さん（右）

店主：山中 直幸さん、女将：智恵子さん「ワインに合う創作もんじゃもおすすめです！」

『お好み焼処 小奈や』

［店名］『お好み焼処 小奈や』

［住所］東京都文京区千駄木3-43-10トウトクビル1階

［電話］03-3822-2292

［営業時間］17時〜23時、土・日・祝16時〜22時

［休日］月

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅2番出口から徒歩5分

撮影／浅沼ノア（車屋、nenecolo（ネネコロ））、 西崎進也 （小料理 にしくら、お好み焼処 小奈や）、 沼ノア（柔菜（やわらな）ハタウチ）、小島昇（さかなのさけ、ダブリン、ブラッスリーリーヌ、麻膳堂、バブバル）、竹崎恵子（中国菜〜道dao（ダオ）〜）、鵜澤昭彦（谷中 酒喰 清太郎）、西崎進也（BUZZED LAMB BREWING（バズ ドラム ブルーイング））、 取材／編集部 荒川友吾（車屋、お好み焼処 小奈や）肥田木奈々（nenecolo（ネネコロ）、小料理 にしくら）、 肥田木奈々（柔菜（やわらな）ハタウチ、中国菜〜道dao（ダオ）〜、谷中 酒喰 清太郎、BUZZED LAMB BREWING（バズ ドラム ブルーイング））、菜々山いく子（さかなのさけ、ダブリン、ブラッスリーリーヌ、麻膳堂、バブバル）

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

