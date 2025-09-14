peco、すっぴんパジャマ姿披露「アメリカ映画のワンシーンみたい」「可愛すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/09/14】タレントのpecoが14日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を公開した。
【写真】peco、すっぴんのプライベートショット
pecoは「今日は息子がずっと見たがってた『ジュラシック・ワールド』観に行くからはよ準備せなあかんねんけど、Kmartで買ったこのパジャマが着心地よすぎて脱ぎたないねん（ほんまにこんなん言うてんとはよ化粧せなあかん）」とコメントし、自宅の鏡の前でチェック柄のパジャマを着たすっぴんの自然体な姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「すっぴんも美しい」「可愛すぎ」「自然体で素敵」「アメリカ映画のワンシーンみたい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】peco、すっぴんのプライベートショット
◆peco、すっぴん姿を披露
pecoは「今日は息子がずっと見たがってた『ジュラシック・ワールド』観に行くからはよ準備せなあかんねんけど、Kmartで買ったこのパジャマが着心地よすぎて脱ぎたないねん（ほんまにこんなん言うてんとはよ化粧せなあかん）」とコメントし、自宅の鏡の前でチェック柄のパジャマを着たすっぴんの自然体な姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「すっぴんも美しい」「可愛すぎ」「自然体で素敵」「アメリカ映画のワンシーンみたい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】