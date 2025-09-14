◆米大リーグ パドレス１１―３ロッキーズ（１３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ナ・リーグ西地区２位のパドレスが１３日（日本時間１４日）、本拠地・ロッキーズ戦で逆転勝ちし、この時点で首位のドジャースに２・０ゲーム差に迫った。ドジャースがこの日の敵地・ジャイアンツ戦で勝つと再び２・５ゲーム差となり、負ければ１・５ゲーム差となる。

前日１２日（同１３日）は地区最下位のロッキーズに敗れたパドレス。この日も１回表には先発右腕のシースが２死二塁からベックに中前適時打を浴びて先取点を許した。それでも直後に１死満塁からロレアノの中犠飛で追いつくと、２回にタティスの２２号２ランで勝ち越し。その後も打線の勢いは止まらず、３回にマチャドの２５号ソロ、メリルの１２号ソロでリードを広げると、４回には１死満塁からマチャドの左前への２点適時打、ロレアノの２点適時二塁打で４点を奪った。

先発のシースは６回１０９球を投げて、５安打１失点、６奪三振で８勝目（１１敗）。タティス、マチャドという主軸にもアーチが出て、終わってみれば、投打がかみ合っての大量リードで快勝だった。８点リードの９回は、松井裕樹投手（２９）が登板して締めくくった。