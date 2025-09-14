¡Ö100¶Ñ¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¥·¥ó¥×¥ë¹õÅü¿©¥Ñ¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
¹õÅü¿©¥Ñ¥ó¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó40Ê¬¡ÊÈ¯¹Ú»þ´Ö¡¦¾ÆÀ®»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
¹õÅü¿©¥Ñ¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
º£²ó¤Ï100¶Ñ¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£2ÂæÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÈ¾ÎÌ¤Çºî¤Ã¤ÆÄº¤¤¤Æ¤â¡ý
¹õÅü¿©¥Ñ¥ó¤ÎºàÎÁ¡Ê17cm¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿2ÂæÊ¬¡Ë
¡Ú¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¡Û
¡¦¶¯ÎÏÊ´¡¡250g
¡¦¹õÅü¡¡40g
¡¦±ö¡¡4g
¡¦¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¡¡3g
¡¦µíÆý¡¡180g
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡ÊÍ±ö¡¦Ìµ±ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë¡¡25g
¡Ú»Å¾å¤²¡Û
¡¦ÅÉ¤êÍñ¡¡Å¬ÎÌ
¹õÅü¿©¥Ñ¥ó¤Îºî¤êÊý
¡Ú¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤òºî¤ë¡Û
¤Þ¤º¤ÏºàÎÁ¤Î½àÈ÷¡£
¥Ü¥¦¥ë¤Ë¶¯ÎÏÊ´¡¦¹õÅü¡¦±ö¡¦¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤ë¡£µíÆý¤Ï¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ30ÉÃÄø·Ú¤¯²¹¤á¤ë¡£
¢¨¹õÅü¤Ï¸Ç¤Þ¤ê¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¿¡¼¤Ï¾ï²¹¤ËÌá¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¡Êº£²ó¤ÏÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ÎÊ´Îà¤ò¥¶¤Ã¤Èº®¤¼¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë·¦¤ß¤òºî¤ë¡£¤½¤Î·¦¤ß¤ËµíÆý¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¢¡¡¤Ò¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥Ü¥¦¥ë¤Çº®¤¼¤¿¤é¡¢Âæ¤Î¾å¤Ø¼è¤ê¤À¤¹¡£
£¡¡Î¾¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç5Ê¬ÄøÙÔ¤Í¤ë¡ÊºÇ½é¤Ï¼ê¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÙÔ¤Í¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÊ¡¹¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÂæ¤«¤é¥Ú¥í¥ó¤ÈÇí¤¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¤¡¡À¸ÃÏ¤ò·Ú¤¯¹¤²¡¢¾ï²¹¤ËÌá¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÙÔ¤Í¤ë¡£
¢¨ºÇ½é¤Ï¥Ð¥é¤±¤Æ¤Ù¤¿¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢¥«¡¼¥É¤Ê¤É»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤ò½¸¤á¤Æ¤³¤Í¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¡¡Ã¡¤¤¤¿¤êÀÞ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸ÃÏ¤¬¤Ö¤Á¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤³¤Í¤ë¡£
¦¡¡À¸ÃÏ¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÇö¤¤Ëì¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥Ö¥Á¤Ã¤ÈÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤Í¾å¤¬¤ê¡£
§¡¡´Ý¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤Ë°Ü¤·¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ°ì¼¡È¯¹Ú(40¡Á50Ê¬´Ö¤Û¤É)¡£
¢¨¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÈ¯¹Úµ¡Ç½¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢40¡î¤ËÀßÄê¤·¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¨¡¡2ÇÜ¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÈ¯¹Ú´°Î»¡£
¡ÚÀ®·Á¡ÁÆó¼¡È¯¹Ú¡Á¾ÆÀ®¡Û
¡¡¡À¸ÃÏ¤òÂæ¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¡¢·Ú¤¯À¸ÃÏ¤ò²¡¤·¤Æ¶õµ¤¤òÈ´¤¡¢6Ê¬³ä¤·¤Æ´Ý¤á¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤«Ç¨¤ìÉÛ¶Ò¤ò¤«¤±¤Æ15Ê¬Äø¥Ù¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡£
¢¡¡ÌÍËÀ¤ò»È¤Ã¤ÆÂÊ±ß¤Ë¿¤Ð¤¹¡£
£¡¡º¸±¦¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¹þ¤à¡£
¤¡¡¼êÁ°¤«¤é¤¯¤ë¤¯¤ë¤È´¬¤¡¢¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÖ¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤ò6¸ÄÊ¬·«¤êÊÖ¤¹¡£
¥¡¡¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤ËÌý¤òÅÉ¤ê¡¢ÄìÉôÊ¬¤Ë¤À¤±¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¯¡£
¦¡¡À¸ÃÏ¤ò´¬¤½ª¤ï¤ê¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¡¢3¸Ä¤Å¤ÄÆþ¤ì¤ë¡£
§¡¡ÃÈ¤«¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¡¢À¸ÃÏ¤¬·¿¤è¤ê¾¯¤·¾å¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Þ¤ÇÆó¼¡È¯¹Ú¤¹¤ë¡£É½ÌÌ¤ËÍÏ¤Íñ¤òºþÌÓ¤ÇÅÉ¤ë¡£
¨¡¡190¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÌó18Ê¬¾ÆÀ®¤¹¤ë¡Ê¾ÆÀ®»þ´Ö¤Ï³Æ²ÈÄí¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¸íº¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¾ÆÀ®¸å¤Ï·¿¤«¤é¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÌÖ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ë¡£
¹õÅü¿©¥Ñ¥ó¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤Á¤®¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¤ÇÀ®·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¾Æ¤¤¿¤Æ¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¹õÅü¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤Û¤ó¤ï¤«´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Îä¤á¤¿¤é·Ú¤¯¥È¡¼¥¹¥È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ó¤³¤ä¥Ð¥¿¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª
¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸ÃÏºî¤ê¤ò¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡ý
¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¹õÅü¿©¥Ñ¥ó¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£