ジャック・スケリントンの衣装をイメージ！ベルメゾン ディズニー「ストライプテーラードジャケット」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、オーバーシルエットがオシャレな、ディズニーデザイン「ストライプテーラードジャケット」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ストライプテーラードジャケット」ジャック・スケリントン
© Disney
価格：12,900円（税込）
サイズ：M、L
前：中央ボタン留め、左右ポケット
後ろ：左右ベンツ
裏地付き
生地：＜織物＞ポリエステル80％、レーヨン15％、ポリウレタン5％（先染めストライプ）、【裏地】＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する「ジャック・スケリントン」の衣装をイメージしたストライプテーラードジャケット。
こなれ感漂うオーバーシルエットになっているのもポイントです！
© Disney
両サイドにはポケットが。
胸元には「ジャック・スケリントン」のボウタイを模した刺繍が施されています☆
© Disney
背中に配したロゴ刺繍がアクセントに◎
オシャレなタッチの大きなロゴで、存在感があります。
© Disney
背面裏には「ジャック・スケリントン」のプリントネームも。
脱いだ時にだけ見える、さりげなさがファン心をくすぐります！
© Disney
＜素材アップ＞
カジュアルに着られるストライプ柄の生地を使用。
上品になりすぎずに着られる素材なのも魅力的です。
羽織るだけで「ジャック・スケリントン」になりきり！
オーバーシルエットがオシャレな、ディズニーデザイン「ストライプテーラードジャケット」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ジャック・スケリントンの衣装をイメージ！ベルメゾン ディズニー「ストライプテーラードジャケット」 appeared first on Dtimes.