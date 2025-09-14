ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、オーバーシルエットがオシャレな、ディズニーデザイン「ストライプテーラードジャケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ストライプテーラードジャケット」ジャック・スケリントン

© Disney

価格：12,900円（税込）

サイズ：M、L

前：中央ボタン留め、左右ポケット

後ろ：左右ベンツ

裏地付き

生地：＜織物＞ポリエステル80％、レーヨン15％、ポリウレタン5％（先染めストライプ）、【裏地】＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する「ジャック・スケリントン」の衣装をイメージしたストライプテーラードジャケット。

こなれ感漂うオーバーシルエットになっているのもポイントです！

© Disney

両サイドにはポケットが。

胸元には「ジャック・スケリントン」のボウタイを模した刺繍が施されています☆

© Disney

背中に配したロゴ刺繍がアクセントに◎

オシャレなタッチの大きなロゴで、存在感があります。

© Disney

背面裏には「ジャック・スケリントン」のプリントネームも。

脱いだ時にだけ見える、さりげなさがファン心をくすぐります！

© Disney

＜素材アップ＞

カジュアルに着られるストライプ柄の生地を使用。

上品になりすぎずに着られる素材なのも魅力的です。

羽織るだけで「ジャック・スケリントン」になりきり！

オーバーシルエットがオシャレな、ディズニーデザイン「ストライプテーラードジャケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

