チップ＆デール・プー・マリー！セガプライズ「ディズニーキャラクター 寝そべり 赤いほっぺ マスコット」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年9月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター 寝そべり 赤いほっぺ マスコット」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニーキャラクター 寝そべり 赤いほっぺ マスコット」
登場時期：2025年9月12日より順次
サイズ：全長約4×10×8cm
種類：全4種（チップ、デール、プー、ディズニー マリー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズの“赤いほっぺ”シリーズに、ディズニーキャラクターたちの“寝そべり”マスコットが登場。
ほんのり赤いほっぺがかわいらしく、キャラクターの特徴をとらえたデザインです！
チップ
寝そべったポーズでこちらを見つめる、シマリスの「チップ」
背中のしま模様もしっかり再現されています☆
デール
赤いお鼻が特徴のシマリスの「デール」
仲良しの「チップ」と一緒に揃えたくなるマスコットです！
プー
「プー」のマスコットは、つぶらな瞳がかわいいデザイン。
ほんのり染まった”赤いほっぺ”もポイントです！
ディズニー マリー
上目づかいで見つめる「ディズニー マリー」のマスコット。
白いお顔に赤くなったほっぺが映える、キュートな表情をしています☆
”赤いほっぺ”で”寝そべり”ポーズのディズニーキャラクターたちをデザインしたマスコット。
セガプライズの「ディズニーキャラクター 寝そべり 赤いほっぺ マスコット」は、2025年9月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
※「寝そべり」はセガの登録商標です。
