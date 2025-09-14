セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年9月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター 寝そべり 赤いほっぺ マスコット」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーキャラクター 寝そべり 赤いほっぺ マスコット」

登場時期：2025年9月12日より順次

サイズ：全長約4×10×8cm

種類：全4種（チップ、デール、プー、ディズニー マリー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズの“赤いほっぺ”シリーズに、ディズニーキャラクターたちの“寝そべり”マスコットが登場。

ほんのり赤いほっぺがかわいらしく、キャラクターの特徴をとらえたデザインです！

チップ

寝そべったポーズでこちらを見つめる、シマリスの「チップ」

背中のしま模様もしっかり再現されています☆

デール

赤いお鼻が特徴のシマリスの「デール」

仲良しの「チップ」と一緒に揃えたくなるマスコットです！

プー

「プー」のマスコットは、つぶらな瞳がかわいいデザイン。

ほんのり染まった”赤いほっぺ”もポイントです！

ディズニー マリー

上目づかいで見つめる「ディズニー マリー」のマスコット。

白いお顔に赤くなったほっぺが映える、キュートな表情をしています☆

”赤いほっぺ”で”寝そべり”ポーズのディズニーキャラクターたちをデザインしたマスコット。

セガプライズの「ディズニーキャラクター 寝そべり 赤いほっぺ マスコット」は、2025年9月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です。

