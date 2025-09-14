100円でこのデザインと機能性は正直凄い！便利で可愛いミニミニ食器
商品情報
商品名：マグ（耐熱ガラス、60mL、A）
価格：￥110（税込）
容量（約）：60mL
販売ショップ：ダイソー
大きさもデザインも可愛すぎる♡ダイソーで見つけたミニサイズのマグ
100円ショップの商品とは思えない、おしゃれな食器が揃っているダイソー。先日お買い物中に、雑貨屋さんなどで販売されていてもおかしくないアイテムを発見しました！
今回紹介するのは、こちらの『マグ（耐熱ガラス、60mL、A）』。取っ手に差し色があしらわれた、今っぽくて可愛いミニサイズのマグです。
価格は、なんと嬉しい110円（税込）！筆者が購入した店舗では、食器売り場に陳列されていました。
容量は約60mLと少量ですが、クリアガラスで飲み物が透けて見えるのがおしゃれ♡
また耐熱性があるので、熱湯や電子レンジはもちろん、食洗機も使用することができるのが嬉しいポイントです。
エスプレッソや食前酒などを飲む際にぴったり。ガラス製なので扱いに気を付ける必要はありますが、洗面所で使うのも良いと思います。
同じシリーズで、色違いの商品も販売されていました。
2つ並べると可愛さが一段と増しますね♡
アクセサリーを入れたり、綿棒を入れたりするのもいいかも！アイディア次第でいろいろ使えて意外に便利です。
収納しやすい『スタッキングダブルウォール（320mL）』もおすすめ！
日常で使いやすい実用的なサイズだと、同じくダイソーで販売されている『スタッキングダブルウォール（320mL）』がおすすめです。
二重構造のグラスですが、取っ手が付いているため持ちやすく、さらにスタッキングできるため収納しやすいのがポイントです。
こちらは550円（税込）と少々お高めではありますが、使い勝手の良さから筆者自身も手放せないアイテムの1つとなっています！
しかも、耐熱温度差は120℃となっており、ホットドリンクに対応しているのもGOOD◎
直火、オーブン、電子レンジは使用NGですが、食洗機は使用OKです。
コップの縁は厚めなので、口当たりもなめらかですよ。
今回はダイソーのおすすめマグを2種紹介しました。
それぞれ使い勝手が良いので、長く愛用できること間違いなし！気になるものがあったら、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。