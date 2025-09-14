「こっちのほうが優秀じゃん！」壁にくっつくボトルの上位互換的な100均商品

以前ダイソーに登場した吸盤付きの詰め替えボトルによく似た商品を、セリアでも発見しました！吸盤付きの柔らかいボトルで、狭いスペースでも壁にペタッとくっ付けられて便利。詰め替え口が大きいので、ノズルや漏斗を差し込みやすく楽に詰め替えられます。中栓は工夫されていて、使いやすさはこちらの方に軍配！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：吸盤付きシリコンボトル 35ml

価格：￥110（税込）

容量（約）：35ml

販売ショップ：セリア

より使いやすい構造で優秀！あの詰替え容器をセリアでも発見！

セリアでお買い物をしていると、見覚えのあるアイテムを発見。以前ダイソーに登場した吸盤付きの詰め替えボトルに似た商品が、なんとセリアにも登場していました！

今回紹介するのは、こちらの『吸盤付きシリコンボトル 35ml』。価格は110円（税込）です。

ダイソーの商品は2個セットで220円（税込）なので、1個あたりの価格は変わりませんが、1個ずつ購入できるのがいいなと思いました！

シリコーン樹脂が使用された、柔らかい素材のチューブです。

吸盤が付いているので壁面にペタッと取り付けることができ、狭いスペースでも使いやすいですよ◎

吸盤は一体になっているので、しっかり洗えて乾かしやすいです。

壁に取り付けられるので、台がない場所でも使いやすいのがお気に入り！

取り付け面と吸盤の吸着面に、ホコリ、汚れ、湿気、油分、粗い凹凸があると吸着力の低下、ズレ落ち、落下の原因になるので、なるべくきれいでつるっとした壁面に取り付けるのがよさそうです。

詰替えしやすい大きめの口◎液だれしにくく使い心地も抜群！

詰替え口が大きいのも嬉しいポイント！

シャンプーやトリートメントのノズル、漏斗などを差し込みやすく楽に詰め替えることができます。

キャップは本体とつながっているタイプなので、楽に開けられる上、落としたりなくしたりする心配もありません。

また、十字に切り込みが入った中栓があり、ボトルを押さない限りは口が閉じたままの状態がキープされます。

そのため、液だれがしにくく汚れにくいのもいいなと思いました！ちなみに、これはダイソーのものにはない機能です。

今回はセリアの『吸盤付きシリコンボトル35ml』を紹介しました。

話題のアイテムと似た商品が、セリアでも買えるようになったのは嬉しいかぎり♡旅行の予定がある方、ジムやスパ用の詰め替え容器をお探しの方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。