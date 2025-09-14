奄美大島に移住したIMALU（35）が両親との関係を告白。年に一度は奄美大島に遊びに来るそうで、母・大竹しのぶとウミガメを見るシュノーケリングを満喫したと語った。

【映像】シュノーケリングをする大竹しのぶとIMALU

#2は奄美大島に移住したIMALU（35）の暮らしに密着。IMALUはパートナーと籍を入れず、同棲して3年という。

移住を決断すると、「仕事先の人も家族も『いいね！』って感じだった」とIMALU。母・大竹しのぶも年に一度は遊びに来るほど奄美大島を気に入っているそうで、「ウミガメも見たし、シュノーケリングも行った」と親子でウミガメと戯れる映像を公開。「うちの両親はちょっと元気すぎますね（笑）」と両親のアクティブさに苦笑した。

交際8年、同棲3年のパートナーはすでに両親に紹介ずみ。「職業柄、ネットニュースになる。ネットで知るよりは、紹介しておいた方が礼儀としてもいいかな」と先にけじめをつけたと明かし、MEGUMIは「えらい。でもそうだよね」と納得顔を見せた。