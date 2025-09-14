【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）

ドジャースのマンシー内野手が、頭部死球を受けた。94.1マイル（約151.4キロ）のシンカーが直撃し、スタジアムが騒然となっている。

問題のシーンは6回。先頭で打席に入ったマンシーは、ジャイアンツの左腕・ゲージと対戦した。するとカウント2ー1からの4球目、94.1マイル（約151.4キロ）がマンシーの頭に向かって飛んでくる。避けようとしたが、ボールは側頭部を直撃。そのままバッターボックスで倒れ込んだ。

この状況に敵地オラクル・パークのファンたちは悲鳴にも似たような声をあげる。ドジャースベンチもロバーツ監督を筆頭にトレーナーたちがマンシーに近づいて様子を伺った。

しばらく座り込んだままのマンシーだったが、なんとか立ち上がると、安堵したファンたちから拍手が送られる。さらにそのまま一塁へと歩いてきプレーを続行させた。続くテオスカー・ヘルナンデスの打席で、アウトになりベンチに下がったが、ベンチでも笑みをこぼすなど大事には至らなかったようだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）