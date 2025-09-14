◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

女子マラソンは初出場の小林香菜選手(大塚製薬)が日本女子3大会ぶりの入賞となる7位の力走をみせました。

序盤から上位でレースを進め、途中コースを間違えそうになるハプニングもありながら奮闘。25キロ付近では3番手を走っていましたが、ケニアやエチオピア勢のペースアップについて行けず、入賞圏外に落ちますが、粘りのレースで落ちていく選手をとらえ、2時間28分50秒のタイムでフィニッシュ。2019年ドーハ大会7位の谷本観月選手以来、日本女子マラソン3大会ぶりの入賞となりました。

レース直後、「代表に選んでいただいたときから信じられない思いで、正直もう練習がきつ過ぎて、合宿終わったときが一番うれしくて、試合はどうなってもいいとか思ってた」と目に涙をうかべつつ思いを明かす小林選手。

早大のマラソンサークル出身の24歳。大学時代は皇居周りのコースで練習を積んだそうで、「コースは大学時代に走って誰よりも知っている。応援の数も本当に、本当に、本当にたくさんの方が声をかけてくださったので、もうこれは頑張るしかないと必死で、ケニア勢が後半来ると思ったので、自分のペースで前半から進めていって、何とか絶対に8位に入ろうと思って頑張りました」と感謝の思いとともに振り返りました。

優勝はケニアのP.ジェプチルチル選手が2時間24分43秒でフィニッシュ。パリオリンピックで3秒差の銀メダルだったエチオピアのT.アセファ選手はスパートで敗れ、2秒差で2位でした。中盤以降順位を上げていったウルグアイのJ.パテルナイン選手が2時間27分23秒で3位に入っています。

日本勢は佐藤早也伽選手(積水化学)が2時間31分15秒で13位、安藤友香選手(しまむら)は2時間35分37秒で28位でした。