ヒルトン東京お台場は、秋ビュッフェ「豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア」を9月1日から11月16日まで開催する。

メニューは、朴葉と柚子の香りの秋鮭の朴葉焼き、旬のさんまをトマトやズッキーニとともに仕上げたさんまのピッツァイオーラ風オーブン焼き、ジャンボなめこのカルタファータ包みなど、鮭・さんま・きのこ・さつまいもといった旬の食材を使った料理、スーパーフード「ソルガム」を使ったヘルシーなサラダ、タッカルビ風ベーコンとキムチのピザなど。ライブステーションでは、ねぎ油をかけて仕上げる鱸と香港醤油ソース、ローストビーフのポルケッタ風、サーモンフレンチキャビア丼を提供する。

デザートは、山梨県直送のシャインマスカットを使用したタルト、ショートケーキ、テリーヌや、洋ナシムース、かぼちゃプリン、栗・さつまいも・紫芋の3種のモンブランの食べ比べなどを用意する。

場所は2階オールデイダイニング「シースケープ テラス・ダイニング」。提供時間は、ランチが午前11時半から午後3時まで、ディナーが午後5時半から9時までの各2部・90分制。料金は大人6,200円から、小学生3,000円から、4歳から6歳まで1,500円からで、3歳以下は無料。税・サービス料込。