「織田信長」がハマり役だった俳優ランキング！ 2位「反町隆史」を抑えた1位は？
戦国のカリスマ・織田信長は大河ドラマファンに人気の人物の1人。演じる側に圧倒的な存在感と個性が求められる役どころです。
All About ニュース編集部は9月3〜4日の期間、全国20〜60代の男女287人を対象に「大河ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「織田信長がハマり役だった俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
信長の口癖である「で、あるか」が印象的で、放送当時はハマり役だと大絶賛。2026年には、北方謙三さんが手掛ける人気大河小説の実写ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）で、二代目頭領・晁蓋役を演じることが発表されています。
回答者からは「やっぱり織田信長は威厳があるイメージなので、そのワイルドな立ち振る舞いなどがぴったりだった印象です」（30代女性／東京都）、「自分の中での織田信長のイメージにビジュアルが一番合っていて、演技もなかなか信長らしさが出ていたと思うから」（40代女性／埼玉県）、「粗暴なのにかっこよい、イメージ通りの佇まいでした」（50代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、2023年放送のNHK大河ドラマ『どうする家康』で織田信長役を演じた岡田准一さんです。孤独のカリスマとして圧倒的存在感を放ち、「本能寺の変」で討たれるとSNS上では「信長ロス」の声が相次ぎました。
11月13日からは、主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixドラマシリーズ『イクサガミ』が配信予定。明治を舞台に292名の志士たちが、熾烈なバトルロワイヤルを繰り広げます。
回答コメントでは「新しい最強の信長を見れたから」（40代男性／神奈川県）、「肉体美と強さ、そこに怖さもあった」（40代女性／山梨県）、「とてもかっこよく演じていたから」（20代女性／群馬県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。(文:くま なかこ)
2位：反町隆史『利家とまつ 〜加賀百万石物語〜』／46票2位にランクインしたのは、反町隆史さんです。2002年放送のNHK大河ドラマ『利家とまつ〜加賀百万石物語〜』で、織田信長役を演じました。
1位：岡田准一『どうする家康』／60票
