「サイコーな旦那様」熊谷真実、夫から送られた“のろけ”写真に「愛されてますね〜」「愛しか勝たん」の声！
俳優の熊谷真実さんは9月11日、自身のInstagramを更新。夫から送られてきた写真を公開しました。
この投稿にコメントでは「愛されてますね〜」「うわぁ〜」「ステキなご夫婦」「サイコーな旦那様」「愛しか勝たん 見習います」「素敵なご夫婦関係ですね」「真実さん愛されてますね素敵です」との声が寄せられています。
8月23日の投稿では「お稽古のためにマンスリーマンション滞在中なの」「ご心配をおかけしてすみません。浜松在住ですよ」「夫とも仲良くしてますよ」とつづり、ファンからは「浜松に帰りたくなっちゃった表情ですね」「お気を付けて帰宅して下さい」「早く旦那様の所へお帰り下さいお喜びになられますよ」など、安堵の声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)
「#のろけます #愛しか勝たん」熊谷さんは「愛のある芝居を見た後に 夫から写真が送られてきた 一人ご飯なのに 二人分のお猪口 嬉しいなぁ。 愛だなあ いつも私がいる 離れていても夫に感謝」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は夫から熊谷さんに送られてきた、“ 一人ご飯なのに 二人分のお猪口”の写真で、不在の熊谷さんの分のお猪口を夫が食卓に用意しているという夫婦愛たっぷりの写真です。さらに、熊谷さんは「#のろけます #愛しか勝たん」とハッシュタグを添えています。
「夫とも仲良くしてますよ」2023年に再婚した熊谷さん。現在は静岡県浜松市で暮らしていますが、8月20日に自身のInstagramで「渋谷に住んでいます」と投稿したところ、夫との仲を心配するコメントが寄せられたようです。
