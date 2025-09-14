好きな「ミスコン出身芸能人」ランキング！ 2位「藤原紀香」、倍以上の票を獲得した1位は？
学生時代に華やかな舞台を経験した「ミスコン出身者」は、芸能界デビュー後もひときわ輝きを放っています。彼女たちの原点には、ミスコンで培った経験や自信が生かされているのかもしれません。
All About ニュース編集部は8月19日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「ミスコン出身芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「好きなミスコン出身芸能人」ランキングを紹介します。
2位は、藤原紀香さんです。
現在54歳の藤原さんは大学時代に、1950年代から開催されている日本最高峰のコンテスト「ミス日本」に出場。同コンテストで見事グランプリを受賞しました。その後はモデルや俳優、タレントとして芸能界で活躍の場を広げます。2025年12月に公演される舞台『忠臣蔵』に出演予定です。
アンケートでは、「美しいのにかなりの努力家で性格も良いと聞くので」（50代女性／神奈川県）、「やはり存在感がある」（50代男性／大阪府）、「美しいだけでなく、スタイルも良く、性格が明るくてサバサバしているから好きです」（60代女性／滋賀県）、「どこから見ても綺麗」（60代男性／千葉県）などの声が寄せられました。
栄えある1位は、田中みな実さんでした。
現在38歳の田中さんは、青山学院大学在学中に「ミス青山コンテスト2007」で準グランプリを受賞。大学卒業後はTBSテレビのアナウンサーとして活躍しました。2014年からフリーに転身すると、俳優やタレントとしても存在感を発揮。2025年10月スタートのドラマ『フェイクマミー』（TBS系）では専業主婦の本橋さゆり役を演じています。
回答者からは、「顔が小さいし、綺麗、美人、かわいい、すべてが憧れる存在だから」（40代女性／長崎県）、「小柄だが、色気があって魅力的だから」（30代男性／愛知県）、「彼女は、ミス青山学院大学の準グランプリという華やかな経歴を持っていますが、その後のアナウンサー時代から現在に至るまで、常に努力を重ねて進化している姿が魅力的です」（50代女性／東京都）といったコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
