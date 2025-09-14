映画監督で活動家のバセル・アドラ氏＝６月、スペイン・マドリード/Alejandro Martinez Velez/Europa Press/Getty Images

（ＣＮＮ）米アカデミー賞受賞監督でパレスチナ人活動家のバーセル・アドラー氏は、イスラエル人の入植者から自身や家族、外国人活動家が襲撃された後、イスラエル軍（ＩＤＦ）がパレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区の自宅を家宅捜索したと明らかにした。

アドラー氏はＣＮＮの取材に対し、１３日午後、同氏の住む村の近くにある違法な入植地から来た集団がオリーブ畑に侵入したと語った。アドラー氏と兄弟２人、いとこ、外国人活動家が抗議したところ、襲撃を受けたという。

「警察や軍は、入植者が私たちを攻撃しているときに来たが、止めなかった。入植者の１人が活動家の１人を追いかけて地面に押し倒して殴りつけた。兵士たちは見ているだけで何もしなかった」とアドラー氏は語った。

アドラー氏の兄弟１人は、入植者が乗った四輪バギーにひかれて入院したという。

アドラー氏によれば、襲撃後、ＩＤＦは村に「侵入」し、アドラー氏の家を２０分間捜索し、妻の携帯電話を調べた。軍は救急車が通行できる村の道路を封鎖したという。

ＣＮＮは襲撃してきた入植者を含む地域評議会の市長にコメントを求めた。ＩＤＦはＣＮＮへの声明で、村に隣接するイスラエルの民間人に複数のテロリストが投石を行ったとの通報を受けて現場に出動したと説明。「投石によりイスラエル人２人が負傷し、治療のために避難した。報告を受け、治安部隊が現場に派遣され、現場周辺で現在、捜索と容疑者の取り調べを行っている」

アドラー氏は、誰も石を投げていないと否定し、入植者が私有地で攻撃してきただけだと述べた。

「ピース・ナウ」などの団体が３月に発表し、ＣＮＮの衛星画像分析でも裏付けられた報告によると、２０２３年１０月７日から２４年１２月までに、違法な「開拓地」が新たに４９カ所設立され、５０％増加した。こうした拠点はイスラエルの法律でも国際法でも違法とされ、過激派の入植者が関与する場合が多い。

アドラー氏は他の３人の映画監督とともに、ヨルダン川西岸のマサーフェル・ヤッタでのパレスチナ人強制退去を描いたドキュメンタリー映画「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」で米アカデミー賞を受賞した。