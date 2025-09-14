ハリウッドがダーク・ヒーロー像の幻想から脱却できたのは、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のクリス・プラットのおかげ？自身もその恩恵を受けていると、『トップガン マーヴェリック』グレン・パウエルが米にて賛辞を送っている。

「クリス・プラットが『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』で出てきた時のことを覚えています。陰鬱で、ダークにならなかったことが、間違いなくよかったと思う」と、パウエルは分析している。プラットが演じたスター・ロード／ピーター・クイルは銀河のはぐれもので、劇中では登場してすぐに踊りを披露したり、ヴィランとの最終決戦ではダンスを仕掛けるほどのお調子者。やや三枚目に寄ったような人物像として、アメコミ映画史上最も親しみやすく軽快なヒーロー像を打ち立てた型破りな主人公と言えるだろう。

それまでのアメコミ映画では、『ダークナイト』シリーズ主演のクリスチャン・ベールに代表される「陰鬱で、ダーク」なヒーロー像が求められていた部分もある。「ただ、僕はクリスチャン・ベールのような感じではない」とパウエルは自己分析を掛け合わせて語る。「クリスチャン・ベールには重厚さや重みがありますが、（『ザ・バットマン』のロバート・）パティンソンには彼ならではのものがあった。プラットがシーンに現れて、もうちょっとおどけて軽快なことをやっていた時、僕はとても居心地の良さを覚えたんです。そこで、自分にはハリウッドで必要とされる要素、他の多くの俳優たちには演じられていない要素が、自分にはあると感じられるようになったんです」。

ハリウッドでは、自分が得意とするようなタイプの俳優への需要がある。クリス・プラットに刺激を受けてそう信じられるようになったパウエルは、『エブリバディ・ウォンツ・サム!! 世界はボクらの手の中に』（2016）などで快活な役を務めたのち、『トップガン マーヴェリック』でライバル役のハングマン役を演じて大ブレイク。続けて『ヒットマン』（2023）『恋するプリテンダー』（2023）でも明るいタイプの男前キャラクターを好演した。

©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

最新作は2026年1月30日より日本公開予定の『ランニング・マン』だ。殺人ハンターに捕まると殺されるイカれたデスゲームに挑む、貧困層の父親を熱演する。アドレナリン全開の役を務めたパウエルについて、同作監督のエドガー・ライトは「よくいる普通の」「共感しやすい」男だからこそ魅力的なのだと評している。

Source: