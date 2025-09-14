ÂçÀ¾¹¨ÌÀ¤ÏÊ¬ÇÛ¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡¡à¶áÅ´Æ±´üáºä¸ýÃÒÎ´¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤Ë¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£²£±¡Û¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿À®£±£¶Ç¯¡Ê£²£°£°£´Ç¯¡Ë½é¤á¤Æ°ì·³¤ËÄêÃå¤·£±£°£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££±£°ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¶áÅ´¡¦ÂçÀ¾¹¨ÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢£¶·î£±£³Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¹çÊ»ÊóÆ»¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÁûÆ°¤Ë´°Á´¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥Õ¤ÎµåÃÄ¹çÊ»¡¦Ê¬ÇÛ¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï£²Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤Î¼ã¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£±£·Ç¯¡Ê£°£µÇ¯¡Ë¤Ï³«ËëÀï¤Ç£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¹çÊ»µåÃÄ¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¶ÄÌÚÉË´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨Á°Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤ËÀ®ÀÓ¤¬²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤ê¥·¡¼¥º¥ó¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï£±£°£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£±ÎÒ¡¢£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£³ÂÇÅÀ¤È¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¾¡¹£Ç£Í¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ê¿À®£±£¸Ç¯¡Ê£°£¶Ç¯¡Ë¤Ï¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê£·£¹»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÅ´»þÂå£°£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Îºä¸ýÃÒÎ´¤é¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£±£¹Ç¯¡Ê£°£·Ç¯¡Ë¤Î³«Ëë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Î½¤Îºä¸ý¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬·ãÁý¡£¶áÅ´Æó·³»þÂå¤Ë»Õ¾¢¤È¶Ä¤¤¤Ç¤¤¤¿ÎëÌÚµ®µ×Æó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤¢¤ë£µ·î£±£·Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¡¼¥Á¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¤ÇÏÂÅÄµ£¤«¤éÆ±ÅÀ£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¾¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¾ÌÜ¤ËÎÞ¤ò¤¿¤á¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°ì»þ¡¢£´³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·£±ÈÖ¤È¤·¤Æ´°Á´¤ËÄêÃå¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢£¶·î°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄ´»Ò¤òÊø¤·¤¿¡£¸µÍè¡¢º¸¥¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º£¹·î¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç°ì·³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë£¸£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£·ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Îº¸Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂÇÎ¨¤âÄã²¼¤·¤¿¡££±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÎÝÎ¨¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤¬£³³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¤È¤¤¤¦ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£±£¹Ç¯¡Ê£°£·Ç¯¡Ë¥ª¥Õ¤Î£±£²·î£±£·Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ¡¦¸ÅÌÚ¹îÌÀ¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¡£Ê¿À®£²£°Ç¯¡Ê£°£¸Ç¯¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤éÉÔÄ´¤¬Â³¤³èÌö¤Î¾ì¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æó·³¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£µ³ä£³Ê¬£¸ÎÒ¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë°ã¤¤¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·£´·î½ªÈ×¤Ë£±·³¤ËÉüµ¢¡£Éüµ¢¸å¤Ï£¶·î£±£±Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¶â»ÒÀé¿Ò¤«¤é£³¥é¥ó¤òÊü¤Á¸ÅÁã¤Ë²¸ÊÖ¤·¡£°ÜÀÒ¸å¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£°£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£²£±Ç¯¡Ê£°£¹Ç¯¡Ë¤Ï°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤Ç²£ÉÍ¤ÎÁª¼ê²ñÉû²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤ÈÂçÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÂÇÎ¨£±³ä¤òÀÚ¤ëÄã¶õÈô¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï½ÓÂ¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿¤¬¼éÈ÷¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«£±£¸»î¹ç¡£¥·¡¼¥º¥ó¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï£´£´»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂÇÎ¨£±³ä£´Ê¬£±ÎÒ¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£²£²Ç¯¡Ê£±£°Ç¯¡Ë¤Ï£³£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê£±£°·î£±Æü¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢£±£±·î£±£°Æü¤ËÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£±£²µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£